Stod för tidernas sjukaste vändning: "Behövde något galet"

Winnipeg stod för en galen vändning. Foto: Bildbyrån.

Winnipeg Jets säsong har varit nattsvart.Turbulensen kring Connor Hellebuyck tog upp en del av uppmärksamheten, men även på isen har det gått tungt för Jets del. Inför nattens match mot Montreal Canadiens stod laget på nio raka förluster.

Och det var minst sagt nära en tionde.

I den första perioden satte Owen Beck 1-0 och Josh Anderson 2-0 för Canadiens.

I den andra kom 3-0 från Cole Caufield

I den tredje kom 4-0 från Caufield. Det var hans tionde mål för säsongen.

Krisen i Winnipeg Jets var total. Trots ett stort skottmässigt övertag blev man förnedrade och de fick helt enkelt inte in pucken bakom en storspelande Jacob Fowler i hemmakassen.

Winnipegs sjuka vändning

Med 2:39 kvar kom dock reduceringen till 1-4. Målskytt var Tyler Bauer. Det var ett mål som av allt att döma bara skulle bli ett tröstmål. Istället blev det starten på NHL-historiens sjukaste vändning. Bara 42 sekunder senare stod det plötsligt 4-2, sedan Morgan Barron gjort mål. Ytterligare 57 sekunder senare blev det spännande på riktigt när Kyle Connor skickade in ännu ett reduceringsmål för Jets del. Med exakt en minut kvar var det plötsligt 3-4.

Och med 33 sekunder kvar att spela kom också kvitteringen. Även denna gång var det Connor som slog till. Det var hans 13:e mål för säsongen, och de betydde 4-4. På två minuter och sex sekunder, under matchens tre sista minuter, hade krislaget hämtat in 0-4. Aldrig tidigare hade ett 0-4-underläge hämtats in så sent på en match. Det tidigare rekordet hölls av LA Kings som hämtade upp 0-4 under matchens sista 7:14 för 19 år sedan.

Avgjorde i förlängningen: "Så lycklig"

Men Jets var inte klara där. I förlängningen kom också matchavgörandet, från Dylan Samberg. Förlustsviten stannade på nio matcher och den gjorde det på det mest spektakulära sättet man kunde tänka sig.

– Vi behövde att något skulle hända, något galet behövde hända. Och fyra mål på 2:06 händer inte ofta. Om någonsin. Det var otroligt. Det kändes som en slutspelsvinst. Jag är så lycklig för killarnas skull och de är så glada för varandras skull, säger coach Scott Arniel.

Det sattes också ett klubbrekord för Winnipeg, som gjorde fyra mål inom det kortaste tidsspannet någonsin. Det tidigare rekordet var 2:16 och sattes av det gamla Winnipeg Jets på 80-talet.