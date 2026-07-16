Undviker skiljedomstol - överens med stjärnan

Cole Perfetti har skrivit på ett femårskontrakt i Winnipeg Jets. Foto: Bildbyrån/on Chenoy-Imagn Images.

För två år sedan drog kontraktsförhandlingarna ut på tiden och Cole Perfetti missade inledningen på Winnipeg Jets träningsläger. Nu har NHL-klubben lyckats undvika detta, samt skiljedomstol.

Under onsdagen presentereds en överenskommelse där den 24-årige forwarden får ett femårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong.

Perfetti var restricted free agent efter 2025/26-säsongen, då hans kontrakt från 2024 nått sitt slut. Det avtalet hade en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar, vilket alltså innebär att han nästan fördubblar sin lön.

Den tidigare stortalangen, som valdes som tia i NHL-draften 2020, var ett av de största namnen på listan över spelare som ansökte om skiljedomstol. Detta, där en tredje part går in i förhandlingarna, var tänkt att äga rum på måndag.

Cole Perfetti nådde inte upp till sin 2024/25-nivå under den gångna säsongen. Han gick från 50 grundseriepoäng till 32 när Winnipeg Jets missade slutspel för första gången sedan 2021/22.

Till nästa säsong ser Perfetti ut att få svenske stortalangen Viggo Björck som lagkamrat i Jets.