Bryter jättesviten – och slår klubbrekord

Winnipeg Jets satte i natt stopp för St. Louis Blues 13 raka matcher långa segersvit.

Samtidigt slog Jets nytt klubbrekord när man inkasserade sin 53:e seger den här säsongen.

– Vi bara omfamnade ögonblicket, säger stjärnforwarden Kyle Connor till Winnipeg Sun.

Winnipeg Jets slog nytt klubbrekord i natt.

Foto: James Carey Lauder/Imagn Images/Bildbyrån

NHL:s poängbästa lag ställdes mot ligans formstarkaste lag i natt när Winnipeg Jets tog emot St. Louis Blues.

Gästerna kom in till matchen med en tolv matcher lång segersvit, men fick se den sviten brytas efter att Jets lyckats stänga ned bortalaget och säkrat en 3–1-seger. Förutom att Jets bröt Blues långa segersvit slog hemmalaget även nytt klubbrekord, då man inkasserade sin 53:e seger för säsongen. Det är fler segrar än vad man någonsin tagit under en säsong tidigare.

– Vi kollade runt på varandra och klev verkligen fram i den här matchen. Vi bara omfamnade ögonblicket. Vi tog tidigt kommando över matchen och jag gillar vad jag fick se, säger lagets stjärnforward Kyle Connor till Winnipeg Sun.

Femte vinstrikaste amerikanske målvakten någonsin

Jets tidigare segerrekord under en säsong låg på 52 vinster, något man lyckades samla på sig både under säsongen 2023/24 samt 2017/18. Rekordet för flest segrar någonsin under en säsong har Boston Bruins, som under säsongen 2022/23 vann hela 65 av 82 matcher.

Morgan Barron, Alex Iafallo och Adam Lowry stod för Jets mål i matchen, medan Philip Broberg fanns med i förarbetet till Pavel Butjnevitj som gjorde Blues enda mål i matchen.

Mellan Jets stolpar stoppade Connor Hellebuyck 14 skott och inkasserade sin 319:e seger i NHL-karriären, vilket gör honom till den delat femte (tillsammans med Craig Anderson) vinstrikaste amerikanske målvakten i NHL:s historia. New York Rangers veteran Jonathan Quick har i dagsläget rekordet med sina 403 segrar.

Jagar Presidents’ Trophy-titeln

I och med segern utökar Jets sin ledning i toppen av NHL:s totala tabell till tre poäng ned till tvåan Washington, som dock har en match mindre spelad.

Jets har fyra matcher kvar att spela av grundserien och ligger fem poäng före Dallas i kampen om Central Division-titeln.

– Vi jagar fortfarande något och det här var ett steg i rätt riktning. Det är otroligt att vi har vunnit 53 matcher men fortfarande inte säkrat divisionstiteln. Det säger något om hur bra vår division är, säger tränaren Scott Arniel till NHL.com.