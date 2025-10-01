Det blev en 3-2-förlust för Florida Panthers mot Tampa Bay Lightning. Där forwarden Wilmer Skoog stod för två assist för de regerande mästarna.

Wilmer Skoog klev fram med två assist i nattens match.

Foto: Jim Rassol-Imagn Images

Wilmer Skoog är det nog inte allt för många svenskar som har stenkoll på. Han har gått vägen genom NAHL, NCAA, ECHL och AHL till att nu vara med och slåss om en tröja i NHL. Ännu har det inte blivit någon debut för 26-åring.

Men i natt visade han att han vill vara med i diskussionen. Den svenska forwarden låg nämligen bakom allt offensivt för de regerande mästarna.

I den första perioden gjorde Oliver Björkstrand 1-0 till Tampa Bay. Kort därefter kom kvitteringen när Mackenzie Entwistle gjorde 1-1, framspelad av Skoog.

Wilmer Skoog med två assist

Tampa ryckte sedan i den andra perioden med två mål av Conor Geekie och Jakob Pelletier. Ett ryck som visade sig vara matchavgörande. I den tredje perioden kom dock ännu ett mål signerat Wilmer Skoog.

Svensken spelade då fram Ryan MacAllister till 3-2. Ett mål som blev matchens sista.

Under den gångna säsongen stod Skoog för 24 poäng på 72 matcher i AHL. Det återstår nu att se om det här är säsongen som han får göra sin debut i högsta ligan. Florida har drabbats av ett par tunga skadeavbräck, där inte minst kaptenen Aleksander Barkov är borta resten av säsongen.