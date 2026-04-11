Doldissvensken kallas upp – går mot NHL-debut

Wilmer Skoog kallas upp till NHL av Florida Panthers. Nu kan 26-åringen få chansen att NHL-debutera efter tre säsonger i AHL.

Foto: AP Photo/Marta Lavandier.

En liten annan väg har nu tagit Wilmer Skoog hela vägen upp till NHL. Forwarden lämnade Västerås för spel i NAHL i USA 2018. Där blev det två säsonger innan han tog steget till Boston University. Efter fyra säsonger i collegeligan fick den odraftade svensken ett NHL-kontrakt med Florida.

Där har han nu gjort tre säsonger i organisationen.

Det har blivit över 200 matcher i farmarlaget där han den här säsongen har gjort 37 poäng på 59 matcher för Charlotte Checkers. Nu, åtta år efter flytten från Sverige, ser det ut att vara dags för en NHL-debut. Florida har nämligen valt att kalla upp 26-åringen till NHL-laget.

The Florida Panthers have called up forward Wilmer Skoog, according to AHL transactions — Alex Baumgartner (@ABaumgartner91) April 11, 2026

De är redan körda i kampen om slutspel och har bara tre matcher kvar att spela. Det mot Toronto Maple Leafs, New York Rangers och Detroit Red Wings. Där nästa match är redan under natten till söndag. Det återstår då att se om stockholmaren finns med i laget.

Wilmer Skoog har ett utgående kontrakt och har nämnts som en potentiell hemvändare till nästa säsong. Med Hanviken som moderklubb och ett förflutet i Djurgården har han löst kopplats ihop med klubben inför nästa säsong.

