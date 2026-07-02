Efter starka säsongen - doldisen skriver nytt NHL-kontrakt

Wilmer Skoog byter NHL-klubb.

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I AHL blev det den här säsongen 37 poäng på 61 matcher för Wilmer Skoog. Svensken var med det en av de mest framstående blågula spelarna i farmarligan. Dessutom fick han under vintern chansen att göra sin debut i NHL. Det blev då tre matcher med Florida Panthers och två assist på dem.

Under gårdagen blev svensken en free agent, då kontraktet gick ut.

Men han behövde inte oroa sig speciellt länge. Utan bara efter ett par timmar var ett kontrakt på bordet, med Detroit Red Wings. Klubben har redan en hel uppsjö med svenskar och nu blir doldisen nästa svensk att skriva på för klubben.

Kontraktet är tvåvägs och det lutar nu åt att han får börja i AHL och jobba sig uppåt nästa säsong.

Wilmer Skoog har tagit en annan resa till NHL-kontrakt

Wilmer Skoog gick collegevägen och har inte spelat i Sverige sedan säsongen 17/18. Då gjorde han tolv matcher för Västerås i Hockeyettan. Därefter blev det spel i NAHL innan han tog steget till Boston University, som är en av de mest framstående skolorna.

Efter fyra starka säsonger där belönades han också med ett NHL-kontrakt. Tack vare att han har varit så länge i Nordamerika är det något av en doldis för den svenska publiken. Nu återstår det att se om han kan etablera sig i NHL på allvar.