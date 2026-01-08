Montreal vann på hemmaplan mot Calgary

Montreal-seger med 4–1 mot Calgary

Montreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lane Hutson avgjorde för Montreal

Montreal vann på hemmaplan mot Calgary i NHL. Matchen på torsdagen slutade 4–1 (0–0, 3–1, 1–0).

Segern var Montreals fjärde på de senaste fem matcherna.

Montreal–Calgary – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Montreal stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.02.

Calgary reducerade dock till 3–1 genom Joel Farabee med 2.21 kvar att spela av perioden.

3.56 in i tredje perioden nätade Montreals Cole Caufield framspelad av Alexandre Texier och Nick Suzuki och ökade ledningen.

Montreals Alexandre Texier stod för ett mål och två assists.

Lagens första möte för säsongen vann Montreal med 2–1 efter förlängning .

I nästa match möter Montreal Florida hemma och Calgary möter Boston borta. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 01.00.

Montreal–Calgary 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

NHL, Bell Centre

Andra perioden: 1–0 (23.10) Alexandre Texier (Alexandre Carrier, Cole Caufield), 2–0 (27.05) Lane Hutson (Phillip Danault, Alexandre Texier), 3–0 (28.12) Oliver Kapanen (Juraj Slafkovsky), 3–1 (37.39) Joel Farabee (Jegor Sjarangovitj, Hunter Brzustewicz).

Tredje perioden: 4–1 (43.56) Cole Caufield (Alexandre Texier, Nick Suzuki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Calgary: 2-0-3

Nästa match:

Montreal: Florida Panthers, hemma, 9 januari 01.00

Calgary: Boston Bruins, borta, 9 januari 01.00