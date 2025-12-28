Först blev han målskytt – sedan klev William Nylander av med en skada.

Nu ger Toronto Maple Leafs ett första besked om svenske stjärnans status.

– Det är ett bra tecken, säger coachen Craig Berube.

William Nylander fick lämna nattens match med en skada. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

Toronto Maple Leafs vann nattens målkalas i NHL mot rivalen Ottawa Senators med 7-5. Men som smolk i glädjebägaren fick Toronto avsluta matchen utan sin poängkung William Nylander.

Nylander inledde målskytt i matchen efter bara 40 sekunder och såg därmed ut att ha hittat formen igen. Han har varit en svacka under december månad och hade inte gjort mål på elva raka matcher innan han bröt torkan och stod för 2+2 i segern mot Pittsburgh Penguins innan jul. Nu fortsatte målskyttet även direkt i nästa match för svenske stjärnan. Men han kunde sedan inte fullfölja matchen.

I andra perioden fastnade Nylander med skridskon i en duell med en Ottawa-spelare och svensken såg därefter ut att trampa snett. Han kunde åka ut till båset för egen maskin men gick sedan ut till omklädningsrummet och återvände inte till spel i matchen.

Torontos första besked om William Nylander

Efter matchen gav Toronto Maple Leafs ett första besked om William Nylander och hans status. Det verkar vara en lindrig skada för ”Lill-Nyllet” och han kommer att resa med laget till bortamatchen mot Detroit Red Wings.

– Han åker med oss till Detroit för söndagens match. Det är ett bra tecken, sedan får vi se om han kan spela eller inte. Han har en underkroppsskada, vi bedömer honom som ”dag till dag”, säger coachen Craig Berube efter nattens match.

Det återstår att se om Nylander kan vara med och spela i matchen mot Detroit. Under säsongen har William Nylander gjort 41 poäng på 33 matcher och han toppar Torontos interna poängliga.

