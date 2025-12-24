Efter elva matcher utan ett mål lossnade det äntligen för William Nylander i natt.

”Lill-Nyllet” stod för 2+2 när Toronto Maple Leafs vann med 6-3 mot Pittsburgh Penguins.

William Nylander bröt äntligen den långa måltorkan. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/Alamy

Det har varit en tuff månad för William Nylander.

Han har blivit både nedpetad i kedjehierarkin av Toronto Maple Leafs samt fått motta kritik för sitt spel den senaste tiden. Under december månad hade han endast noterats för 0+4 på tio matcher och hans mållösa svit hade uppgått till elva matcher.

Men i natt lossnade det äntligen igen för den svenske storstjärnan. Redan i första perioden mot Pittsburgh Penguins kunde ”Willy Styles” bryta sin långa måltorka. Han bröt en passning och stack sedan iväg i ett friläge där han inte gjorde några misstag utan överlistade Stuart Skinner i Pittsburgh-kassen och lade in pucken i nät för 1-0 till Toronto.

William Nylander: ”Skönt att det lossnade”

Därefter rullade det på för både Nylander och Toronto. William Nylander stod först för två assist när Toronto bibehöll sin ledning. Sedan såg han själv till att punktera tillställningen genom att lägga in 6-3 i tom kasse. Efteråt var det en lättad Nylander som mötte media.

– Det känns bra att gå in i ledigheten med en vinst. Jag tycker att vi har spelat bättre i de senaste matcherna och skapat mycket men utan få in pucken. Det var skönt att det lossnade nu, säger William Nylander efter vinsten.

Även Torontos hårt pressade coach Craig Berube var nöjd med sin stjärnforward i nattens seger.

– Det var fint att se ”Willy” göra det han gjorde där ute i kväll. Han skaffade sig bra ytor och drev med pucken mot mål, säger Berube.

Trots att William Nylander har varit i en svacka under en längre tid har han ändå producerat starkt sett till hela säsongen så här långt. På 32 matcher har Nylander noterats för 40 poäng vilket är tredje bäst bland svenskarna i NHL. Bara Leo Carlsson och Lucas Raymond (båda på 41 poäng) är bättre än Nylander hittills.

Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 6–3 (2-1,1-1,3-1)

Toronto: William Nylander 2 (13), Matias Maccelli (5), Steven Lorentz (4), Max Domi (4), Bobby McMann (10).

Pittsburgh: Bryan Rust (13), Rutger McGroarty (2), Anthony Mantha (11).

