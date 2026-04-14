Coachens besvikelse: ”Bara på misstag”

Trots storspel av William Nylander och 5–3 med 15 minuter kvar föll Toronto Maple Leafs. Sista hemmamatchen 2025/26 innehöll tre sena Dallas-mål.

Drömmen om att gå hela vägen och lyfta Stanley Cup har varit just en dröm under en längre tid. Ändå fortsätter William Nylander att ösa in poäng för att försöka lyfta sitt Toronto Maple Leafs.

Inatt följdes de två målen mot Florida Panthers av en trepoängsmatch mot Dallas Stars. Men Leafs hittade ett sätt att förlora även sin sjätte raka match. Säsongs sista hemmaplansmöte avslutades med tre insläppta mål under dryga sju minuter och 5–3 blev plötsligt ett 5–6-nederlag.

– Jag är besviken. Vi får en 3-0-ledning och ger tillbaka den till dem så snabbt i andra perioden bara på misstag. Vi är precis där men inte tillräckligt nära. Det är definitivt en besvikelse från min sida, säger Maple Leafs tränare Craig Berube till media.

Nylanders mål innebar 3–0 sent i första perioden. Han assisterade även til 1–0 och 4–3 och utsågs till matchens tredje stjärna.

På annat håll, natten till tisdag, slog både Otto Stenberg och Theo Lindstein till för St. Louis Blues. Detta när man 6–3-besegrade Minnesota Wild.

Anaheim Ducks, LA Kings och Philadelphia Flyers knep de sista öppna slutspelsplatserna. Lika glada var inte Washington, Columbus, Nashville, San Jose och Winnipeg. Samtliga blev eliminerade denna natt.

