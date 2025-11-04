Ryter ifrån: ”Spelade horribelt – det är oacceptabelt”

Toronto vände och vann nattens möte med Pittsburgh med 4–3.

Trots det var det irriterat i hemmalaget efter segern.

– Vi spelade horribelt i två perioder. Det är oacceptabelt, säger William Nylander till NHL.com.

Craig Berube och William Nylander.

Foto: Alamy

William Nylander var tillbaka i Toronto Maple Leafs laguppställning i natt efter att ha missat två raka matcher med en underkroppsskada. Den svenske storstjärnan klev in och spelade en huvudroll direkt när Toronto vände ett 0–3-underläge till en 4–3-seger i den tredje perioden mot Pittsburgh Penguins, då Nylander stod för två mål och en assist i återkomsten.



Trots poängen och segern var Nylander irriterad efter 4–3-segern.



– Vi spelade horribelt i två perioder. Det är oacceptabelt, det finns inget mer att säga. Vår tävlingsnivå var inte där. Vi förlorade varje närkamp och varje puckkamp, säger Nylander till NHL.com.

Tre mål inom tre och en halv minut

Toronto satte sig själva i ett jobbigt utgångsläge inför den tredje perioden, där bortalaget Pittsburgh hade gått upp i en 3–0-ledning via ett mål från Erik Karlsson och två fullträffar från Ben Kindel. Med tre mål inom loppet av tre minuter och 24 sekunder i den tredje perioden, varav två från Nylander, såg Maple Leafs att kvittera matchen i slutakten och med drygt sex minuter kvar att spela fullbordade Bobby McMann vändningen med sitt 4–3-mål.



– Det som gör mig mest upprörd är att vi kommer ut till den andra perioden i ett 0–2-underläge och jag förväntar mig att vi ska trycka på, men så gör vi inte det. De kontrollerade pucken hela perioden. Vi hittade tillbaka till vårt spel i den tredje perioden, där ”Willy” (Nylander), (Auston) Matthews och (Matthew) Knies gick ut och visade vad de gick för, samtidigt som vår målvakt var bra, säger tränaren Craig Berube.



Med sina tre poäng i nattens seger har nu Nylander skrapat ihop 18 poäng (5+13) på tio matcher, vilket gör honom till poängbäste svensk i NHL och räcker till en sjätteplats i NHL:s poängliga.



Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 4–3

Toronto: William Nylander 2 (5), Auston Matthews (7), Bobby McMann (3).

Pittsburgh: Ben Kindel 2 (5), Erik Karlsson (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.