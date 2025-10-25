Smällen: William Nylander skadad i natt

Toronto Maple Leafs jagade en kvittering i nattens 3–5-förlust mot Buffalo Sabres.

Då tvingades William Nylander utgå skadad efter en crosschecking.

William Nylander utgick efter en smäll från Jason Zucker.

Foto: Timothy T. Ludwig/Imagn Images/Bildbyrån

Toronto Maple Leafs var i full färd med att försöka kvittera natens möte med Buffalo Sabres när laget åkte på en blytung smäll.



Efter en crosschecking mot magtrakten från Buffalo-forwarden Jason Zucker föll William Nylander till isen, innan han skrinnade ut till båset och sedermera vandrade vidare in i omklädningsrummet. Nylander återvände därefter aldrig till spel i matchen, som Toronto till slut förlorade med 3–5 sedan Alex Tuch punkterat matchen med tre minuter kvar att spela.

Ligger tvåa i NHL:s poängliga

Efter matchen hade tränaren Craig Berube ingen uppdatering kring Nylanders status, mer än att han kommer att undersökas vidare och riskerar att missa returmötet med Sabres som har nedsläpp under sena lördagskvällen, svensk tid, rapporterar Sportsnet.



Innan smällen stod Nylander för ett av Torontos mål i matchen, hans tredje för säsongen, och toppar Maple Leafs interna poängliga med sina 14 poäng på de åtta inledande matcherna. Den noteringen räcker till en andraplats i NHL:s poängliga, där han ligger två poäng bakom Vegas storstjärna Jack Eichel.

Två mål av Samuelsson

Nattens stora förgrundsfigur var annars svensk-bekantingen Mattias Samuelsson, som stod för två mål i matchen för Bruins. 25-åringen är född i USA och representerar det amerikanska landslaget internationellt, men har en svensk pappa i den tidigare NHL-backen Kjell Samuelsson.



Rasmus Dahlin stod för en assist på ett av Samuelssons mål, medan Oliver Ekman-Larsson fanns med i förarbetet till Nylanders 1–1-mål i den första perioden.

William Nylander went to the dressing room



didn't come out for the power play pic.twitter.com/CzygveH3Ns — Omar (@TicTacTOmar) October 25, 2025

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5–3

Buffalo: Mattias Samuelsson 2 (2), Jiri Kulich (3), Tage Thompson (2), Alex Tuch (3).

Toronto: William Nylander (3), Auston Matthews (5), Dakota Joshua (1).



