Nylanders historiska show: "Då kan vi börja prata"

William Nylander har nått 700 poäng i NHL.

Foto: Dan Hamilton-Imagn Images.

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Endast sex svenskar någonsin har nått milstolpen 700 NHL-poäng snabbare än William Nylander. Det är nu ett faktum efter att 30-åringen bjudit på en rejäl show i nattens 6–3-seger mot Colorado Avalanche.

Men det som gör fempoängsinsatsen (!) ännu bättre är den historia den också skriver – mot en William M. Jennings Trophy-vinnare.

Under de tio senaste säsongerna i NHL har endast en annan spelare stått för en fempoängsmatch mot en regerande vinnare av priset. Utmärkelsen som alltså delas ut till målvakterna i det lag som släppt in minst mål under grundserien. Förra året var det just Mackenzie Blackwood, samma målvakt som nu fick se "Willy Styles" puckar rassla i nätet Den andra som lyckats? Artemi Panarin 2023.

– Det är en match, om jag gör fem poäng de kommande tio matcherna i rad, då kan vi börja prata om något annat, skrattar Nylander som tangerat sitt personliga rekord för flest poäng i en match.

– Jag gick bara ut och spelade. Jag fick några riktigt fina passningar som gjorde att jag kunde sätta dit de två målen. Jag tycker också att vårt powerplay fungerade bra och att vi skapade många chanser där. Förutom ett powerplay som inte var särskilt bra, men det kan vi glömma.

Hyllningen till Mckenna: "En otrolig passning"

Första målet för kvällen för Nylander kom också i det där powerplay-spelet han nämner. Dessutom från ingen mindre än draftettan Gavin Mckenna, som inlett säsongen med fyra poäng på sex matcher.

– En otrolig passning. Han är så otroligt talangfull och kan bjuda på såna där läckerheter över hela banan, hyllar Nylander i media efteråt.

Mål nummer två för svensken kom senare i andra perioden och innebar 3–3 i matchen. Därifrån drog Toronto ifrån, och svenske noterades för assist nummer två och tre innan Auston Matthews satte 6–3 i tom bur.

Med elva poäng totalt ligger William Nylander nu fyra i hela NHL:s poängliga.

Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs: 3–6 (2–1, 1–3, 0–2)

Colorado: MacKinnon (2), Nelson.

Toronto: Blankenburg, Nylander (2), Cowan, Matthews (2).

Snabbaste NHL-svenskarna till 700 poäng

Peter Forsberg: 549 matcher

Mats Sundin: 678 matcher

Nicklas Bäckström: 708 matcher

Tomas Sandström: 719 matcher

Daniel Alfredsson: 738 matcher

Henrik Zetterberg: 739 matcher