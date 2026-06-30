William Eklunds chockbesked - mitt under konserten

William Eklund om trejden från San Jose till Ottawa. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Collage)

HANINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter fyra säsonger hos hajarna i San Jose Sharks fick William Eklund beskedet att han får lämna både staden och landet inför kommande säsong. Från och med säsongen 2026/27 kommer 23-åringen spela för Ottawa Senators.

– Jag var på en Pitbull-konsert. Då såg jag Mike (Grier, General Manager San Jose) ringa. Då visste jag inte exakt vad det var, men lite anade jag innan jag fick beskedet, berättar William Eklund när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Ice Academy i Haninge.

– Först blev jag bara chockad att jag blev trejdad. Det tror jag blir en chock för alla som blir trejdade. När jag sedan hörde att det var Ottawa blev jag taggad direkt.

– Kul med ”Fabbe” (Fabian Zetterlund), och jag har hört bra saker om den staden, att det är en riktig hockeystad, vilket jag tycker är roligt.

Annat klimat…

– (Skratt) Absolut. Det är väl lite mer åt Sverige-hållet.

Återförenas med nära vännen: "Sjukt kul"

Det blir även att byta land från USA till Kanada för Eklund.

– Klart att det alltid är praktiska detaljer som ska lösas med visum och allt det där, men det kommer lösa sig ganska bra.

William Eklund i en tidigare intervju. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Fabian Zetterlund och William Eklund lärde känna varandra under deras gemensamma tid i San José, och att duon nu kommer återförenas i Ottawa är något den tidigare Djurgårdaren ser fram emot.

– Jag ringde honom ganska kort inpå och han var lite taggad på att vi skulle lira ihop igen.

– Sjukt kul både på och utanför isen eftersom vi är väldigt nära vänner. Att vi skulle få spela ihop igen trodde jag faktiskt inte skulle bli verklighet. Vi lärde känna varandra i San José och sedan har vi även blivit väldigt nära med familjerna. Det är väldigt roligt att det blivit så och nu får vi spela tillsammans igen.

Spelade ni i samma kedja under er gemensamma tid i San José?

– Ja, det har vi gjort...

Hur upplevde du kemin mellan er på isen?

– Den var bra. Det är också vad som är kul att se, om vi får chansen att utveckla den där borta på isen.

ÅTERFÖRENADE. Vännerna William Eklund och Fabian Zetterlund får nu spela i samma lag igen. Foto: Bildbyrån.

Summerar åren i San Jose: "Väldigt rolig tid"

En av assisterande coacherna William Eklund får i Ottawa är en av Sveriges största spelare genom alla tider, Daniel Alfredsson.

– Exakt. Det gör allt ännu roligare. Sjukt kul att ha en svensk coach, en legendar, som dessutom är en hockeylegend i den staden. Jag vet att man kan lära sig väldigt mycket av honom, vilket jag såklart kommer försöka göra.

Har ni hunnit prata med varandra efter att du blev klar för Ottawa?

– Nej, faktiskt inte. Det kommer väl nära inpå, vilket ska bli kul.

Det blev totalt fyra säsonger för William Eklund i San José. Under två av säsongerna svarade han dessutom för över 50 poäng i NHL.

– En väldigt rolig tid. Det var där jag kom in i ligan och fick chansen. Vi hade några tuffa år som lag, men jag utvecklades väldigt mycket som spelare och till den person jag är i dag.

– Jag fick lära mig att bo själv där, ta hand om mig själv och sådana grejer. Jag lärde mig mycket i den klubben och staden och jag kommer alltid vara tacksam för det.

Vad utvecklade du mest som hockeyspelare i San José?

– Att vara ett proffs varje dag. 82 matcher... 84 blir det nu. Att man måste vara redo varje dag och sådana grejer. Man lär sig hur ett proffs är, vad man ska äta och allt sådant.

William Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Höjdpunkterna i Sharks: "Många roliga minnen"

Det har varit tuffa tider för San Jose, men när William Eklund ska plocka ut sina höjdpunkter i klubben blir det ändå en del russin ur kakan.

– Jag tycker att det varit många höjdpunkter. Första matcherna, första hattricket, målet förra säsongen i Boston...

– Många roliga minnen och många roliga individer jag mött på vägen, säger William Eklund med ett leende och fortsätter:

– Jag kommer kunna blicka tillbaka på den här tiden som väldigt rolig, säger han innan vi kommer in på just hans första hattrick.

– Det var väldigt coolt och "Hat Night" i San José (mot St. Louis). Den hatten kommer jag alltid ha hemma, så det är coolt ändå. Man hade delat ut hattar den dagen så det blev kaos och hela isen var full av hattar.

Vad har de tuffaste bitarna i San José varit?

– Det går lite hand i hand med det jag sa innan, att man ska lära sig alla de här grejerna. Du kan ha perioder där du dippar i några matcher. Då måste du lära dig att hoppa tillbaka på något vänster.

– När du inte gör mål eller poäng gäller det att hitta sätt att komma tillbaka ändå. Hitta sätt att hjälpa laget. Det behöver inte vara att du gör mål eller poäng, utan det kan vara andra saker du kan tillföra. Det här får man lära sig mentalt och det har varit till stor hjälp.

Hur ser sommaren ut fram till det att du åker över till Ottawa?

– Mycket träning. Bland annat här på Ice Academy. Lite semester också såklart, vilket jag inte haft ännu. Jag ska försöka ta lite ledigt och vara med familj och vänner.

Nu byter William Eklund San Jose mot Ottawa. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Förväntningarna på Ottawa

Vilka förväntningar har du på tiden i Ottawa?

– Att ta oss långt i slutspelet. Det är det enda jag har förväntningar på och det blir en liten skillnad mot tidigare. I Ottawa ska det vara slutspel varje vår och man sätter höga ribbor. Det räcker inte med första rundan, utan vi ska ta oss längre.

Är det dags för ett lag från Kanada att vinna Stanley Cup nästa säsong?

– Ja, verkligen, avslutar William Eklund, som såklart hoppas att det laget från Kanada är Ottawa Senators.