Bryter två månader långa måltorkan – med galet konststycke

William Eklund hade inte gjort mål sedan den åttonde januari. Då klev forwarden fram med en kandidat till säsongens mål – i San José Sharks 4-2-seger mot Boston Bruins.

William Eklunds galna konstmål.

Foto: Winslow Townson-Imagn Images.

Det har kanske inte varit den genombrottssäsongen många hade hoppats på för William Eklund. Den talangfulla forwarden står noterad för 40 poäng på 59 matcher och är på väg mot en liknande poängtotal som förra säsongen. Inför nattens match hade det heller inte blivit något mål på över två månader.

Då klev 23-åringen fram med en kandidat till årets mål.

Vid ställningen 3-0 till Sharks bröt han sig in framför mål, pucken studsade då upp i luften och fallandes slog han in den på volley från bortre stolpen. Dessutom var det inte ens säkert att han skulle spela till följd av en skadekänning.

— Det kommer att vara så under säsongen och du behöver spela igen vissa saker. Du kommer inte att känna dig 100 procent varje natt, du måste bara pusha dig igenom det, säger William Eklund till NHL.com.

Det var hans tolfte mål för säsongen, och alltså det första sedan den åttonde januari, då mot Los Angeles Kings. Övriga målskyttar för Sharks var Michael Misa, Tyler Toffoli och Collin Graf. Både Alexander Wennberg och Eklund hade en passningspoäng i matchen.

För Bruins var det Fraser Minten och David Pastrnak som var målskyttarna.