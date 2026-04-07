Sänkte Frondells Chicago – framför vännerna

Hoppet om slutspel lever för San Jose Sharks. Detta efter att William Eklund inatt 3–2-sänkt Anton Frondell och Chicago Blackhawks.

William Eklund och Anton Frondell möttes för första gången i NHL. Foto: Bildbyrån och Instagram (NHL Sverige).

Nattens möte mellan San Jose Sharks och Chicago Blackhawks blev en kamp mellan två tidigare DIF-talanger. En kamp som William Eklund till slut gick vinnande ur.

23-åringen bar sitt lag när det behövdes som mest, i den andra perioden, och klev av isen med ett mål och en assist. Fullträffen hade inneburit 1–1, och framspelningen 2–1, och därifrån kom aldrig Blackhawks tillbaka, trots en sen reducering från Frank Nazar.

Det var också vid detta powerplay-mål som Anton Frondell noterades för sin poäng i matchen – som en av två framspelare.

– Det där är mina barndomskompisar som är här, sa Eklund när han sedan blev intervjuad efter 3–2-matchen och reportern pekade mot fyra gula tröjor på läktaren.

Eklund är nu uppe på 14 fullträffar denna NHL-säsong, och gör allt för att San Jose ska gå vinnande ur kampen kring strecket på NHL:s västra halva. Totalt fem lag gör upp om den sista slutspelsplatsen, men hoppet lever efter nattens nya poäng.

18-årige Frondell står i sin tur på sex poäng över sina första åtta matcher i NHL.

