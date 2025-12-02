Storlöftets show – slår till med drömmål

Macklin Celebrini är inte det enda storlöftet som briljerat i San Jose den här säsongen.

20-årige Will Smith snittar en poäng per match – och slog i natt till med ett drömmål i 6–3-segern mot Utah.

Will Smith slog till med ett läckert mål i natt.

Foto: Alamy & NHL/X (Skärmdump)

Macklin Celebrini har varit det stora samtalsämnet i San Jose Sharks under säsongen, och det med rätta. Den 19-årige kanadensaren ligger tvåa i NHL:s poängliga (40 poäng på 26 matcher) efter att i natt ha producerat tre passningspoäng i 6–3-segern mot Utah. I nattens match var det emellertid en annan, ung Sharks-stjärna som stal showen.

Will Smith stod för två mål och ett assist i segermatchen – där hans matchvinnande 4–2-mål var en riktig delikatess.

”Allt hände så snabbt”

Den 20-årige amerikanen fick ett droppass av Celebrni vid den högra tekningscirkeln, tunnlade motståndarbacken Nate Schmidt och tog sig förbi Brandon Tanev innan han satte pucken mellan benskydden på Vitek Vanecek.

– Allt hände så snabbt. Jag minns bara att ”Mack” släppte pucken till mig och jag behövde bestämma mig snabbt. Jag försökte ta pucken mot mål och hade tur som fick in den mellan benen, säger Smith.

Smith har nu producerat 27 poäng på 27 matcher den här säsongen och ligger tvåa i den interna poängligan bakom Celebrini.

Will Smith is breaking ankles out here. 😨 pic.twitter.com/OehmbtjxKC — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) December 2, 2025

Mål av Sverige-bekantingen i säsongsdebuten

Sharks vann matchen med 6–3 sedan Smith och Celebrinis kedjekamrat Tyler Toffoli stått för fyra poäng (2+2) och brutit sin tolv matcher långa måltorka.

William Eklund stod för en passningspoäng för San Jose, samtidigt som Sverige-bekantingen Pavol Regenda sköt sitt andra NHL-mål i karriären i sin säsongsdebut och första match med Sharks. Regenda, som spelade juniorhockey i Linköping och Växjö mellan 2017 och 2019, har tidigare spelat 19 NHL-matcher med Anaheim och producerat ett mål och två assist.

San Jose Sharks – Utah Mammoth 6–3

San Jose: Tyler Toffoli 2 (7), Will Smith 2 (12), Pavol Regenda (1), Adam Gaudette (7).

Utah: Lawson Crouse 2 (6), JJ Peterka (10).



