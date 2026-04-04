Galna dramat i NHL: ”Den bästa tiden på året”

Jakten på den sista wildcard-platsen når en ny nivå av spänning i östra NHL. Detta efter att Philadelphia Flyers besegrat New York Islanders med 4-1.

Philadelphia Flyers mitt i kampen om sista wildcardplatsen.

Sex matcher återstår av NHL:s grundserie, men Philadelphia Flyers – och flera av de andra lagen på den östra halvan i NHL, har mycket kvar att spela om. Nattens 4–1-seger mot New York Islanders höjde bara nivån på spänningen i och med att fyra lag nu ligger på samma poäng och jagar den sista wildcardplatsen. Flyers, Senators, Red Wings och Blue Jackets (se tabell ovan).

– Det är fantastiskt. Det är den bästa tiden på året, att bara försöka nå slutspelet och kämpa sig fram till slutspelet. Det är den bästa tiden på året. Det är rolig hockey. Det är liksom den situationen man vill vara i, säger en av Flyers målskyttar Alex Bump, enligt NHL.com.

Matchen i sig var jämn sett till antal skott, men genom Bumo och Owen Tippet klev Philadelphia ifrån till 2–0 i första perioden. Därifrån fyllde Matvey Michkov på innan Islanders svarade. Simon Holmström noterades för en assist, men det var också hemmalagets enda mål. Travis Sanheim stängde det hela med 4–1 i tredje.

Flyers klev in i nattens viktiga match med två raka förluster bakom sig.

– Självklart mycket motståndskraft från vårt lag. (Vi har spelat) tre av fyra, fyra av sex. Jag älskar energin, särskilt i början. Det är en tuff byggnad att komma in i och de fick ett par dagars vila. Jag tyckte att vi hanterade pressen ganska bra när de tog ut sin målvakt också. Vi använde bänken. Alla bidrog ikväll, säger Philadelphias tränare Rick Tocchet.

