Boro/Vetlanda-talangen draftad - i andra rundan

Wiggo Sörensson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

En av de mest omtalade svenskarna inför dag två av NHL-draften har varit Wiggo Sörensson. Jag har fått en hel del frågor om honom från nyfikna nordamerikaner. Han har målats upp som draftens stora wild card här i Buffalo.

Och nu står det också klart vilka som väljer att chansa på honom.

Nämligen regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes. Som spelare nummer 61 valde de att plocka svensken från Boro/Vetlanda.

Hans säsong har varit smått osannolik där han var lagets bästa spelare när de tog steget upp till Hockeyettan. Därefter lånades han ut till Växjö och blev MVP när de vann U18-SM-guldet. Därefter klev han sedan in i Småkronorna och var en bärande spelare när Sverige vann guldet i Slovakien.

Med sex poäng på lika många matcher blev han utsedd till en av lagets tre bästa spelare.

Nu är Wiggo Sörensson alltså även draftad i NHL. Han blev den nionde svenska spelaren att gå i årets draft.