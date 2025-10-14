Adrian Kempe räddade poäng för LA Kings sent i nattens möte med Minnesota Wild, men när det var dags för straffläggning stod en viss Jesper Wallstedt i vägen.

– När vi gjorde mål kände jag bara ”det här är ögonblicket du har drömt om, du har möjligheten att vinna för ditt lag”, säger 22-åringen själv efter 4–3-segern.

Jesper Wallstedt firar sin första straffvinst i NHL. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det hade varit trevligt om vi hade kunnat undvika straffar och förlängning, men två poäng på hemmaplan mot ett lag från samma konferens är vi nöjda med”.



Så inleder Jesper Wallstedt när han inatt möter media för att diskutera sin första straffseger i NHL. Den svenske målvakten, som kommer från ett tufft år med endast två chanser i sitt Minnesota Wild, räddade 31 av 34 puckar i 4–3-segern och blev även hjälte via straffläggningen.



Adrian Kempe hade stått för kvitteringen från LA Kings med 46 sekunder kvar, men missade sitt försök på straff, precis som Moore, Fiala och Kuzmenko. Revanschen var ett faktum för Wallstedt, som även bjöd på ett ordentligt firande efter sin sista räddning.



– Jag brukade göra det i Iowa förra året när vi vann på straffar, så det bara hände, säger han till media om firandet och fortsätter om straffarna.

– Jag vill ha det så, att bara gå ut och spela efter vad du ser. När vi gjorde mål kände jag bara ”det här är ögonblicket du har drömt om, du har möjligheten att vinna för ditt lag”, sen klev jag ut och räddade pucken på samma sätt som tidigare.

”Känns som att jobbet jag lagt ner under sommaren varit värt det”

Minnesota hade säkrat en 3–0-ledning redan efter den första perioden, men tappade senare till 3–3 efter både assist och mål av Kempe.



– Alla matcher och all erfarenhet du kan få är såklart bra för dig. Min pappa brukade säga det till mig när jag var ung, att 3–0 är den svåraste ledningen i hockeyn. Det verkar som att han hade rätt, men så länge vi tar två poäng och vinner så kommer jag vara glad. Jag bryr mig inte om hur det ser ut, säger Wallstedt.



22-åringen från Västerås har endast gjort fem tidigare framträdanden i NHL och har tidigare öppnat upp om de mentala motgångarna under fjolåret. Något som grundades i att han trodde att han skulle ta en större roll i Minnesota redan då.



– Många säger att jag haft det ganska lätt hittills i min karriär, att det gått uppåt och att jag aldrig stött på motgångar. Men nu har jag det, så det gör mig ännu mer motiverad att göra en bra sommarträning och komma tillbaka starkare nästa år, berättade Wallstedt för hockeysverige.se i juli.



Nu lönade sig just den där sommarträningen.



– Jag kände att jag hade bra kontroll, även om jag var trött. Det känns som att jobbet jag lagt ner under sommaren varit värt det, och förhoppningsvis kan jag fortsätta nu. Det kändes bra, det var kul, säger han efter nattens seger.



Minnesota Wild – LA Kings: 4–3 efter straffar (3–0, 0–0, 0–3)

Minnesota: Spurgeon, Kaprizov, Boldy, Rossi (straff)

Los Angeles: Fiala, Byfield, Kempe.







