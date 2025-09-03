Elias Pettersson halverade sin poängskörd den gångna säsongen – en flopp med en stjärnas mått mätt.

Vancouver Canucks kapten Quinn Hughes visar nu sitt stöd för den svenska forwarden i en intervju med Sportsnet.

– Jag har varit ”Peteys” största supporter genom allt, säger Hughes till Sportsnet.

Vancouver Canucks gick tungt förra året och hamnade utanför slutspelet. Efter den gångna säsongen meddelade också huvudtränaren Rick Tocchet att han inte skulle stanna kvar i klubben, för att senare kontrakteras av konkurrenterna Philadelphia Flyers. Den före detta Colorado Avalanche-stjärnan Adam Foote tar nu över som huvudtränare.

En spelare som det blåste hårt om under säsongen 24/25 var svenska Elias Pettersson. Forwarden halverade sin poängskörd från 89 poäng (34+55) säsongen 23/24 till bara 45 (15+30) poäng året efter. Inför fjolårssäsongen skrev svensken på en förlängning värd 92,8 miljoner dollar.

I en intervju med Sportsnet visar nu Vancouvers kapten och backstjärna Quinn Hughes sitt stöd för Pettersson.

– Jag har varit ”Peteys” största supporter genom allt. När jag var en rookie och han var en ”sophomore” var vi lite lika i det att vi båda var åt det tysta hållet, men vi båda älskade hockey. Vi båda var mindre när vi växte upp och var tvungna att hitta ett sätt att bli bra, och jag tror att det berodde på vårt hockeysinne och hur vi ser spelet.

”Han kommer bli fantastisk”

Hughes berättade också att han tror att Elias Pettersson kan uppnå samma nivå som säsongerna 22/23 och 23/24. Han menar dock att det är upp till Pettersson själv hur bra han kommer att bli.



– Man når inte den nivå som ”Petey” var på utan extremt engagemang, fokus och vissa saker inom sig. Jag har sett det från honom och jag tror att han kommer bli fantastisk. Jag tror att han är lycklig, jag tror att han har haft en fantastisk sommar och jag ser fram emot att träffa honom. Tror jag att han kommer att få ett bättre år? Ja, eftersom han är en riktigt bra spelare. Men hur bra år han kommer att ha är upp till honom.

Elias Petterssons kontrakt med Vancouver sträcker sig till och med säsongen 31/32.