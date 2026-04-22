I match ett tog Buffalo Sabres kommando i serien efter en imponerande vändning. I match två kontrollerade Boston Bruins tillställningen från start till mål – efter två mål av Viktor Arvidsson i 4-2-segern.

Viktor Arvidsson gjorde två mål för Boston Bruins.

Det kokade i Buffalo när det var dags för deras första slutspelsmatch på 15 år. Då stod de också för en imponerande vändning och kom tillbaka från ett 0-2-underläge i den tredje perioden. Även i match två hamnade de i ett tufft läge i matchen.

Det var i den andra perioden som Bruins spräckte nollan.

Viktor Arvidsson blev matchens första målskytt när han satte 1-0 fem minuter in i den andra akten. Morgan Geekie och Pavel Zacha gjorde sedan 2-0 och 3-0 innan perioden var över. 16 sekunder in i den tredje perioden kom 4-0 efter att Viktor Arvidsson gjort sitt andra mål för kvällen.

— Jag tycker att vi åkte skridskor hårdare, tog kampen lite mer konsekvent och hade bättre fokus på pucken. Vi vann fler dueller och utnyttjade varandra effektivt på små ytor. Det är så vi behöver spela för att nå framgång. Jag tycker att vi kom ut med den inställningen och gjorde en riktigt bra match, säger den svenske forwarden.

Väl i den tredje perioden gjorde Sabres två reduceringar genom Bowen Byram och Peyton Krebs. Närmare än så kom däremot inte hemmalaget. Nu vänder serien tillbaka till Boston med 1-1 i matcher.