Jättevändning − i första slutspelsmatchen på 15 år

Buffalo Sabres spelade sin första slutspelsmatch sedan 2011.

Då stod laget för en jättevändning i tredje perioden för att vinna i ett kokande Buffalo.

− Vi har haft så många år av elände och vi vill inte slarva bort den här möjligheten, säger Tage Thompson.

Buffalo Sabres fullbordade vändningen i första slutspelsmatchen på 15 år. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Den långa väntan är över.

Buffalo Sabres hade inte spelat en slutspelsmatch på 15 år, sedan 26 april 2011. Deras senaste vinst i ett Stanley Cup-slutspel var för otroliga 5 476 (!) dagar sedan. Men nu är torkan över.

Det var feststämning i Buffalo inför den första matchen mot Boston Bruins, men festen såg ut att komma av sig. Boston gick nämligen upp till en 2-0-ledning i början av tredje perioden när svenske Elias Lindholm utökade ledningen. Då såg det ut som att Buffalo återigen skulle mötas av besvikelse i ett avgörande läge.

Buffalos galna vändning − på fyra minuter

Men då vaknade Sabres rejält. Trots att det stod 0-2 med åtta minuter kvar att spela lyckades Buffalo vända på matchen. Stjärnforwarden Tage Thompson gjorde två mål för att kvittera matchen. Strax därefter fullbordades också vändningen med lagets tredje mål på fyra minuter. Svenskättlingen Mattias Samuelsson sköt 3-2 till Buffalo och KeyBank Center fullkomligt exploderade.

Buffalo vann sedan matchen med 4-3 för att ta ledningen i serien mot Boston Bruins.

− Vi har spelat matcher som har förberett oss för de här situationerna. Vi har haft så många år av elände vilket har gett oss erfarenheten för att vara redo för det här. Jag tror att när man går så pass lång tid utan att spela slutspel, och när man sedan är där, då vill man inte ångra något, säger tvåmålsskytten Thompson enligt nhl.com och fortsätter:

− Vi har en sådan hunger i laget. Vi vill inte slarva bort den här möjligheten. Jag tycker att det var viktigt för oss att göra ett statement direkt i första matchen och sätta vår standard. Men vi har en nivå till i vårt spel att nå. Vi ska bara fortsätta att bli bättre för varje match som går.

Rasmus Dahlin: ”Häftigare än jag trodde”

Buffalo Sabres vinner alltså i sin första slutspelsmatch på 15 år. För lagkaptenen Rasmus Dahlin innebär det också att han får lämna isen som en vinnare i sin första match någonsin i Stanley Cup-slutspelet.

– Det var ännu häftigare än jag trodde. Jag kunde inte höra något annat än publiken – det var fantastiskt. Vi har flera spelare som aldrig har spelat i slutspelet tidigare, så vi behövde bara låta dem spela sitt spel. Efter första perioden tycker jag att alla anpassade sig och att vi började spela vår match, säger Rasmus Dahlin efter segern.

Buffalo Sabres − Boston Bruins 4−3 (0-1,0-0,4-2)

Buffalo: Tage Thompson 2 (2), Mattias Samuelsson (1), Alex Tuch (1).

Boston: Morgan Geekie (1), Elias Lindholm (1), David Pastrnak (1).

Buffalo Sabres leder serien med 1-0 i matcher.

