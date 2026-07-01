Viktor Arvidsson i Boston.

Foto: Brian Fluharty-Imagn Images / USA Today Sports

Free agency har tagit fart även för svensk del. Nu står det klart att Viktor Arvidsson har skrivit på för Detroit Red Wings. Forwarden är därmed klar för sin fjärde NHL-klubb på fyra år.

Den gångna säsongen spelade han för Boston Bruins och gjorde 54 poäng på 69 matcher. Med det hade han en av karriärens bästa säsonger sett till poängsnitt.

33-åringen har efter sin fina säsong varit attraktiv på marknaden. Nu verkar det som att Red Wings vinner dragkampen. Enligt uppgifter är kontraktet värt fem miljoner dollar per säsong.

Viktor Arvidsson till Detroit Red Wings

Under öppningen av free agency började det cirkulera att svensken är klar för Red Wings, något Emily Kaplan var först med att avslöja. Enligt insidern handlar det om ett tvåårskontrakt med klubben.

Viktor Arvidsson har gjort 682 matcher i NHL samt 91 matcher i Stanley Cup-slutspelet. På meritlistan finns ett VM-guld samt två SM-guld.