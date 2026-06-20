Viktor Arvidsson kan bli kvar i Boston Bruins.

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Den första juli öppnar free agent-marknaden i NHL där alla kontraktslösa spelare kan skriva nya avtal med NHL-lagen. Det är ett flertal svenskar som kommer att bli tillgängliga på marknaden och kan byta klubb inför nästa säsong. Bland de hetaste namnen finns Rasmus Andersson , Viktor Arvidsson, Victor Olofsson och John Klingberg .

Det är däremot inte säkert att alla blir tillgängliga på marknaden på free agent frenzy om elva dagar.

Nu kommer nämligen The Fourth Period med uppgifter om att Viktor Arvidsson kan bli kvar i Boston Bruins. Parterna ska ha fortsatta diskussioner om ett nytt kontrakt och ifall de enas och kan komma överens om lön och längd kan 33-åringen mycket väl undvika marknaden och förlänga sitt kontrakt med Boston.

Det återstår att se om parterna kan nå en lösning. Boston Bruins har i nuläget drygt 15 miljoner dollar i lönetaksutrymme. I sitt senaste kontrakt har Arvidsson haft en lönetaksträff på fyra miljoner dollar per säsong.

Viktor Arvidsson studsade tillbaka i Boston Bruins

Viktor Arvidsson kom till Boston Bruins via en trejd från Edmonton Oilers förra året. Efter ett tufft år i Edmonton studsade Arvidsson tillbaka och stod för en stark säsong i Boston. Han sköt 25 mål och stod för 54 poäng på 69 matcher. 33-åringen var därmed en bidragande spelare för att Bruins tog sig tillbaka till slutspel igen.

Väl framme i Stanley Cup-slutspelet gjorde Arvidsson två mål men skadades i den fjärde matchen mot Buffalo Sabres och missade sedan resten av serien när Boston blev utslagna med 4-2 i matcher.

Under sin karriär har Viktor Arvidsson gjort 443 poäng på 682 NHL-matcher. Han spelade flera år i Nashville Predators och har sedan även representerat Los Angeles Kings , Edmonton Oilers och senast alltså Boston Bruins.

På meritlistan har Arvidsson ett VM -guld med Tre Kronor 2018 samt två SM-guld med Skellefteå 2013 och 2014.