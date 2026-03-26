Fjolåret i Edmonton Oilers blev inte vad Viktor Arvidsson hoppats på. Trejden till Boston Bruins har dock gett ett lyft. I natt nådde veteranen 20 mål för sjätte gången i NHL-karriären.

Viktor Arvidsson har nått 20 mål för sjätte gången i NHL-karriären. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Sommaren 2024 skrev Viktor Arvidsson ett tvåårskontrakt med Edmonton Oilers i hopp om att få vinna Stanley Cup med den hårdsatsande klubben. Nu blev det visserligen finalspel med Oilers för Arvidsson, men säsongen var i sin helhet ingen höjdare. Skador, petningar och bristande förtroende från coachen Kris Knoblauch gjorde att sejouren i Alberta bara blev ettårig.

Under förra sommaren kom parterna överens om att det var bäst att gå skilda vägar. Det utmynnade i en trejd till Boston Bruins – och en nytändning i karriären.

För under Marco Sturms ledning i Boston har Arvidsson visat sig från sin bästa sida igen. Efter 15 mål och 27 poäng på 67 matcher i Edmonton i fjol har 32-åringen från Kusmark fått ett offensivt lyft den här säsongen. När Bruins besegrade Buffalo Sabres med 4–3 efter förlängning i natt passade Viktor Arvidsson på att skjuta säsongens 20:e mål. Detta efter förarbete av superstjärnan David Pastrnak.

Det är sjätte gången i NHL-karriären som den tidigare Skellefteå AIK-forwarden når 20-målsplatån – och första gången sedan säsongen 2022/23, då med Los Angeles Kings.

På 60 matcher med Boston Bruins den här säsongen har det blivit 42 poäng (20+22), detta trots att han snittar under 15 minuters speltid per match för första gången sedan rookiesäsongen med Nashville Predators för tio år sedan.

Viktor Arvidsson sitter på utgående kontrakt och kan bli unrestricted free agent till sommaren. Efter utdelningen den här säsongen är det svårt att tro annat än att han spelar NHL-hockey även kommande säsong.

