Viggo Björck har skrivit NHL-kontrakt.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

Det var ett hårt besked som drabbade Djurgården i helgen. Viggo Björck lämnar klubben för att istället slå sig in i Nordamerika. Nu kommer också det väntade beskedet att jättelöftet har kritat på sitt första NHL-kontrakt.

Winnipeg Jets meddelade under måndagskvällen att parterna är överens.

Värdet på kontraktet är strax över tre miljoner dollar. Det innebär att hans kontrakt är ett maxat rookieavtal.

Viggo Björck skriver NHL-kontrakt

Klubben hoppas nu att svensken ska gå rakt in i NHL nästa säsong. De har en öppning på centerpositionen bakom Mark Scheifele, som 18-åringen nu hoppas kunna fylla.

Viggo Björck blir nu den andra svensken från årets draftklass att skriva kontrakt. Den första var Ivar Stenberg. Även draftettan Gavin Mckenna har kritat på sitt avtal.

Björck draftades inte förrän som nummer åtta men ser nu ut att bli en av de första från årets draft att slå sig in i ligan.