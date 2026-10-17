Noll poäng – men Viggo Björck hyllas ändå

Viggo Björck jagar fortfarande första NHL-poängen – men hylla för sitt mogna spel. Foto: John Woods/The Canadian Press via AP

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Samtidigt som Winnipeg Jets hanterar turbulensen utanför isen kring stjärnmålvakten Connor Hellebuyck är det lagets prestationer på isen som väcker uppmärksamhet.

Jets har inlett säsongen 2026/27 med fyra segrar, en förlust och två övertidsförluster på de första sju matcherna. Kyle Connor har lett laget offensivt med åtta mål och totalt elva poäng, samtidigt som Stuart Skinner har fått en stark start mellan stolparna. Målvakten har vunnit tre av sina fem matcher och noterats för en räddningsprocent på 90,6.

Men det är en spelare utan poängproduktion som har fångat uppmärksamheten hos både supportrar och hockeyexperter.

Viggo Björck, som valdes som nummer åtta totalt i NHL-draften 2026, har fortfarande inte gjort någon poäng på sina sju första NHL-matcher. Trots det har flera som bevakar ligan lyft fram svenskens kompletta spel och höga hockey-IQ.

Den 175 centimeter långe centern har snittat över 14 minuters istid per match och fått förtroendet i flera viktiga matchsituationer för Winnipeg.

”Det är fortfarande otroligt hur bra han är”

I torsdagens avsnitt av Daily Faceoff LIVE diskuterade programledaren Tyler Yaremchuk och den tidigare NHL-målvakten Carter Hutton Jets säsongsinledning tillsammans med Andrew Hustler, programledare för Winnipeg Sports Talk. En av punkterna på agendan var vad 18-årige Björck tillför laget.

Yaremchuk tog upp att vissa supportrar till andra lag har pekat på svenskens poänglösa inledning, medan en Jets-supporter i programmets livesändning menade att Björck befinner sig precis där han ska vara.

Frågan var om Winnipeg verkligen är nöjda med vad svensken bidrar med, trots att poängen uteblivit.

Andrew Hustler hade inga tvivel.

– Ja, det är de. Det vore en sak om han var ute på isen och blev totalt utspelad och laget aldrig tog sig ur egen zon, men så har det inte varit. Jag ska vara ärlig: Jag är fortfarande otroligt imponerad av hur bra han är. I egen zon, i mittzonen och med klubban, säger Hustler.

Han lyfter också fram att Björck har fått spela boxplay ända sedan sin första dag i NHL. Dessutom har tränarstaben vågat använda svensken i avgörande lägen.

– De har satt in honom med fem minuter kvar i matcher där de bara leder med ett mål, säger Hustler.

Tror att poängen kommer för Viggo Björck

Hustler är övertygad om att Björck kommer att börja producera offensivt när han väl har kommit in i NHL-tempot.

– Poängen kommer att komma. Han var nära att göra mål redan under sitt andra eller tredje byte i ligan. Han har skapat chanser, säger han.

Enligt Hustler handlar mycket nu om att hitta en stabil spelare på vänsterkanten som Björck kan spela tillsammans med, så att svensken kan börja känna sig riktigt bekväm i sin omgivning.

Samtidigt betonar han att Björcks värde inte enbart kan mätas i poäng.

– Det handlar om spelet över hela isen, och han skadar inte laget på något sätt, säger Hustler.

För Björck innebär det att han redan har börjat bygga förtroende i världens bästa hockeyliga – även om den första NHL-poängen fortfarande väntar.