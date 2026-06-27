Viggo Björck gör Alfons Freij sällskap i Winnipeg.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network & Bildbyrån.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Som andra svensk spelare i årets NHL-draft blev Viggo Björck vald som nummer nio. Djurgårdens stora löfte fick kanske vänta något längre än vad han förtjänade. Men till slut blev det alltså Winnipeg som valde att satsa på den så skickliga centern.

Det sedan fyra raka backar tingades mellan val fyra och sju.

Jets var så sent som för ett år sedan grundseriens bästa lag i NHL. Den här säsongen missade de däremot slutspelet efter en något tyngre säsong.

– Jag har hört mycket bra saker om Winnipeg och det är en hockeyälskande stad. Så väldigt kul, säger Björck.

18-åringens schema har varit rätt galet de senaste månaderna. Från spel i SHL med Djurgården till USM-slutspelet där de vann guldet, rakt in i Tre Kronor och VM. Därifrån dröjde det inte länge innan en första avresa till Buffalo för combine.

Efter NHL-draften blir det heller ingen rast och ingen ro. Det väntar nu omgående ett development camp i Winnipeg.

– Jag älskar ju att spela hockey och hela resan. Det är bara att njuta medans man gör det. Man går bara igenom den här grejen en gång så det är bara att njuta och köra på.

Vännerna väntar i Kanada

Båda föräldrarna och storebror Wilson var på plats i Keybank Center under fredagen. Totalt fick de också se hela sju svenskar bli draftade.

Det verkar däremot inte bli något större firande för Viggo Björck.

– Vi satt och tänkte på det innan men kom inte fram till något. Det blir nog någon middag nu och spendera kvällen tillsammans.

Sedan väntar nästa vecka alltså en camp i Winnipeg. Där kommer talangen att få en första smak på organisationen. Men helt främmande kommer det inte heller att vara.

Från årets guldlag i JVM finns det nämligen två andra svenskar där, Alfons Freij och Sascha Boumedienne. Dessutom är 07:an Viktor Klingsell draftad av klubben.

– Det ska bli kul. Man längtar tillbaka till isen så det ska bli kul att träffa några svenskar där som man känner. Vi har Freij, Sascha och Klingsell som kommer vara där. Så det är häftigt, säger Björck.