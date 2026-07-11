Fick göra sin första start - nu skriver han nytt NHL-kontrakt

Victor Östman stannar i Seattle. Foto: Bildbyrån.

Doldissvensken Victor Östman fick göra sitt första NHL-framträdande redan säsongen 2024/2025, då han fick spela en period för Seattle Kraken. Men det var först i april som han fick göra sin riktiga NHL-debut, då han fick starta i 2-0-förlusten mot Colorado Avalanche.

Sedan säsongens slut har målvakten gått utan kontrakt, men nu har han och Kraken kommit överens om att fortsätta sitt samarbete. Östman har skrivit på ett nytt ettårsavtal med klubben. Det är ett tvåvägskontrakt som ger honom 850 000 dollar om han tillbringar hela säsongen i NHL. Philipp Grubauer och Joey Daccord var lagets ordinarie NHL-målvakter förra säsongen och båda dem är kvar även kommande säsong.

Victor Östman lämnade den svenska juniorhockeyn redan 2019. Efter tre säsonger i HV71 :s verksamhet flyttade han till Chicago Steel i USHL och sedermera till University of Maine för fyra säsonger av collegehockey. När målvakten sedan blev klar med NCAA skrev han kontrakt med Seattle Kraken 2024 – och har nu tillbringat två säsonger i NHL-klubbens regi. Det har blivit två NHL-framträdanden och 41 matcher i AHL.