Har hittat målformen – i nya klubben

Det har börjat lossna för Victor Olofsson i Calgary Flames. I natt blev han målskytt för andra matchen i följd, när Flames skrällde och besegrade Tampa Bay efter förlängning.

Victor Olofsson.

Foto: Bildbyrån.

Victor Olofsson drog något av en nitlott vid trade deadline, då han skeppades från Stanley Cup-favoriten Colorado till bottenlaget Calgary. Han inledde också sejouren i Alberta med sex raka mållösa matcher – men nu ser det ut att ha lossnat för den svenske snajpern.

I lördagsnattens match mot Florida gjorde han sitt första mål för Calgary – och i nattens match mot Tampa Bay kom det andra. På sitt patenterade vis pricksköt han in 1-1-pucken bakom Jonas Johansson, i en match som Flames vann med 4-3 efter förlängning. Målet var Victor Olofssons 13:e för säsongen.

Han var dock inte den enda svenska målskytten i matchen. Även Flames lagkapten Mikael Backlund slog till, med det som var hans 16:e mål för säsongen. OS-centern Pontus Holmberg gjorde ett av Tampas mål och nådde i och med det tvåsiffrigt antal mål för första gången i NHL-karriären.

Morgan Frost och Ryan Strome gjorde de övriga målen för Calgary. Ryan McDonagh och succébacken Darren Raddysh gjorde Tampas mål. Victor Hedman saknades på grund av sjukdom. Det mest anmärkningsvärda var annars att den ostoppbara Nikita Kutjerov bara fick med sig en assistpoäng från förlängningsförlusten. Trots det har han 13 poäng på de fyra senaste matcherna och han toppar poängligan på 119 poäng.