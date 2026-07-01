Uppgifter: Svensken återvänder till Vegas

Victor Olofsson ser ut att återvända till Vegas.

Foto: ergei Belski-Imagn Images / USA Today Sports

Vegas Golden Knights har redan gjort klart med Rasmus Andersson inför nästa säsong. Nu ser de även ut att värva tillbaka Victor Olofsson. Enligt insidern Darren Dreger förväntas klubben göra klart med svensken. Därmed är han tillbaka i laget han spelade för under säsongen 24/25. Då blev det 29 poäng på 56 matcher och fyra poäng på nio slutspelsmatcher.

Inför den gångna säsongen lämnade han Nevada för att istället spela för Colorado Avalanche. Efter 25 poäng på 60 matcher blev han däremot trejdad inför deadline till Calgary Flames.

Skarpskytten är nu utan kontrakt, men verkar alltså hitta en lösning med sin gamla klubb.

Senast han var i Vegas var han uppskattad. Då som en "gubben i lådan-spelare". Han har tidigare även spelat för Buffalo Sabres där han under en säsong gjorde 28 mål.

Det återstår nu att se hur det nya kontraktet är utformat.