Victor Hedman spräckte säsongens målnolla i nattens seger mot Seattle.

Foto: AP Photo/Chris O'Meara

Seattle tog ledningen i den första perioden genom Ryan Winterton, men Tampa Bay kvitterade sent innan periodpausen via Brandon Hagel. I den andra akten slog Hagel till på nytt och gav hemmalaget ledningen med 2–1.

Den tredje perioden svängde fram och tillbaka. Jared McCann kvitterade först för gästerna i powerplay, innan Ilja Michejev återtog ledningen för Tampa Bay. Seattle gav dock inte upp utan Matty Beniers satte 3–3 med knappt fem minuter kvar och tvingade fram en förlängning.

Väl i övertiden tog det drygt två minuter innan den svenske stjärnbacken och lagkaptenen Victor Hedman klev fram. Framspelad av Pontus Holmberg skickade Hedman in avgörande 4–3 och säkrade segern för Lightning.

Hans första mål för säsongen i sjunde matchen. Det var även veteranens tredje raka match med en poäng.

Matchfakta

Tampa Bay Lightning – Seattle Kraken 4–3 efter förlängning (1–1, 1–0, 1–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (05.43) Ryan Winterton (Frederick Gaudreau) 1–1 (16.53) Brandon Hagel (Brayden Point, Jake Guentzel)

Andra perioden: 2–1 (03.38) Brandon Hagel (Anthony Cirelli, Dylan James)

Tredje perioden: 2–2 (02.54) Jared McCann (Jordan Eberle, Chandler Stephenson) PP1 3–2 (09.58) Ilya Mikheyev (utan assisterande) 3–3 (15.41) Matty Beniers (Vince Dunn)

Förlängning: 4–3 (02.07) Victor Hedman (Pontus Holmberg)

Utvisningar: TBL: 3x2 min. SEA: 3x2 min.