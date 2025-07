Dröm efter dröm går i uppfyllelse för Victor Eklund just nu.

18-åringen har skrivit på sitt första NHL-kontrakt – med New Yorks Islanders.

”Proud to be an Islander”, skriver han själv på sociala medier.

Victor Eklund skriver NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

Det faktum att Victor Eklund nämndes så högt som runt tionde valet inför NHL-draften 2025 visade på hur stor potential NHL-klubbarna såg hos svenske talangen. Till slut blev det New York Islanders som tingade Djurgårdsprodukten som 16:e spelare totalt, och plötsligt var drömmen om spel i Nordamerika ännu närmare.



Nu har Victor Eklund tagit ytterligare ett stort steg i sin karriär.



Sent under måndagskvällen, svensk tid, meddelar nämligen New York Islanders att man kommit överens med ”Mini-Fimpen” om ett NHL-avtal. De treåriga rookie-kontraktet har en lönetaksträff på 975 000 dollar och gör även att Eklund nu har möjligheten att lämna Sverige redan till kommande säsong.

Kan flytta över till Nordamerika

18-åringen från Haninge väntas återvända, på lån, för att spela med Djurgården i SHL under 2025/26, men kan tekniskt sett ta en plats i Nordamerika via Islanders camp inför 2025/26-säsongen. Om det inte blir mer än 10 matcher i NHL under kommande år puttas ingångskontraktet fram ett år, till 2029.



Expressen har tidigare uppgett att även Eklunds lag- och draftkamrat Anton Frondell är nära ett NHL-kontrakt, men i det fallet ska det vara klart att den storvuxne centern blir kvar i Djurgården via ett lån, enligt tidningen.



När Victor Eklund lämnar Sverige blir det första gången han representerat någon annan klubb än Djurgården sedan tidig ålder. Han har nämligen slagit sig fram hela vägen från klubbens juniorlag till A-laget under de senaste åren. 2023/24 bjöd på 15 matcher i grundserie och slutspel, innan Eklund slog igenom ordentligt under 2024/25 med 21 mål och 17 assist i Hockeyallsvenskan, när Djurgården säkrade den där efterlängtade uppflyttningen till SHL.



Under det gångna året stod även Eklund för sex poäng under sju JVM-matcher. Detta som en av endast tre underåriga i den svenska truppen. Till mästerskapet i vinter väntas han därmed bli en nyckelspelare för juniorkronorna.

Source: Victor Eklund @ Elite Prospects