Satte vänskapen på paus – i NHL

Victor Eklund och Anton Frondell har nu mötts i NHL.

Foto: Bildbyrån och AP Photo (montage).

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De har gjort samma resa, tränat ihop och hela tiden drömt om NHL. Inatt stod till slut Victor Eklund och Anton Frondell på samma is i världens största liga. Därmed fick också vänskapen sättas på paus i 60 minuter.

Mötet mellan New York Islanders och Chicago Blackhawks slutade 4–1, och de båda Djurgårdens IF Hockey-produkterna tog plats i varsin andrakedja. Dena ena som vinge och den andre som center. Kanske tog de också varandra ur spel, för ingen lämnade isen med några poäng. "Mini-Fimpen" stannade på 13:49 i istid, och Frondell på 20:17.

I målprotokollet kan vi istället hitta Emil Heineman, som satte ett av de snabba målen i andra perioden. Något som lade grunden till resultatet.

– Vi visade att vi kan studsa tillbaka och jag tycker att vi gjorde en riktigt bra laginsats. Nu vill vi bygga vidare på det här och få igång en bra svit, säger Heineman efter matchen.

Frondell gav sig inte in i det stora bråket

Strax innan slutsignal blev det också lite bråk lagen emellan. Detta då gästernas Frank Nazar satt in en huvudtackling på Bo Horvat – samtidigt som denne skickade iväg pucken i den tomma buren. Ett stort bråk bröt ut och Nazar fick matchstraff.

Anton Frondell var på isen vid bråket, men gav sig aldrig riktigt in i det.

Arvid Söderblom vaktade Chicago bur och räddade 15 av 19 möjliga skott. Blackhawks fick 23 puckar på mål.

– Vi gjorde många positiva saker under hela matchen men fick inte ut tillräckligt. Jag pratade med gruppen. Jag tycker att vi var det bättre laget och sedan i en rad händelser slog vi oss själva, säger Chicagos tränare Jeff Blashill.

New York Islanders – Chicago Blackhawks: 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

Islanders:

Blackhawks: