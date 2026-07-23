Agenten säger ifrån: "Gjorde honom till skurken"

Därför skar det sig mellan Toronto och Mitch Marner.

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Mitch Marner var namnet på allas läppar när Vegas Golden Knights tog sig hela vägen till Stanley Cup-final under den gångna säsongen. Men kvar finns också frågor kring varför det blev som det blev förra sommaren då kanadensaren lämnade Toronto Maple Leafs.

Nu, efter succén som slutspelets poängkung, öppnar Marners agent Darren Ferris upp om det hela.

– Det var olyckligt hur det gick till från början i Toronto. Folk tror att hela den här historien började med Mitch kontraktsförhandling. Det är inte riktigt där det började, säger Ferris i The PuckPedia Hockey Show och fortsätter.

– När han först skrev på för Leafs, på ett rookie-avtal, ville de inte att han skulle ha prestationsbonusar. Mitch bestämde sig för att han skulle hjälpa laget. De bad honom om det. Jag blev utsatt för en del påtryckningar från killar som arbetade för London Knights och även för Leafs som pressade honom att skriva på. Så småningom sa Mitch bara till mig: 'Darren, jag vill skriva på det här'. Så mot min vilja gjorde han det.

Skar sig med Toronto långt tidigare: "De lovade"

Till det hela hör att dåvarande GM Lou Lamoriello vägrade ge rookies signifikanta prestationsbonusar. Något även William Nylander fick vara med om. Sedan ändrades detta när Auston Matthews skrev på 2016.

– De lovade att ingen skulle få bonusar. Han upptäckte snart att ett löfte som inte finns i kontraktet inte är ett löfte, det är en taktik. Så ingen pratar någonsin om att Mitch gjorde laget en tjänst på den tiden, säger Darren Ferris.

2019, när Mitch Marners kontrakt gått ut krävde han samma lön som Matthews (11.639 miljoner dollar per år). Det hela läckte ut och spelaren själv var den som fick kritik.

– Det var mycket felinformation som bara eldades på och gjorde honom till skurken här i staden. Än idag tror jag att han fortfarande blir attackerad. Ärligt talat, med tiden hamnade Mitch i fokus för allt, granskad för varje match, han och hans familj kritiserades efter varje förlust, och vid tillfällen fick de hot på sociala medier, vilket var oroande. Jag fick själv många nedsättande kommentarer, berättar Ferris.