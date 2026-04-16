Säkrad divisionstitel – nu väntar historiskt möte

Vegas Golden Knights säkrade Pacific Division-titeln trots blygsam poängskörd – och går nu in i Stanley Cup-slutspelet med en oväntat gynnsam väg framåt under nye tränaren John Tortorella. Nästa utmaning: Utah Mammoth i första slutspelsrundan.

Rasmus Andersson och Vegas Golden Knights har säkrat förstaplatsen io Pacific Division. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Vegas Golden Knights går in i Stanley Cup-slutspelet 2026 som vinnare av Pacific Division, efter att ha säkrat divisionssegern på onsdagskvällen med en 4–1-seger mot Seattle Kraken på hemmaplan. Rasmus Andersson noterade en assist i den avslutande grundseriematchen och stannar därmed på 47 poäng (17+30) under en säsong där han trejdades från Calgary Flames till Golden Knights.

I och med resultatet nådde Golden Knights 93 poäng under säsongen – den lägsta poängnoteringen av någon divisionsvinnare och en siffra som inte ens hade räckt till en slutspelsplats i Eastern Conference.

Även om poängskörden och Pacific Division som helhet under 2025/26 inte inger något större förtroende, innebär det samtidigt en relativt enkel väg framåt för Golden Knights i jakten på en tredje Stanley Cup-final i klubbens historia.

Den vägen ser dessutom ännu mer överkomlig ut för laget, som numera tränas av den rutinerade NHL-coachen John Tortorella. Han står på ett facit på 7–0–1 under sina första åtta matcher efter att ha tagit över sent på säsongen, efter att Bruce Cassidy sparkats den 29 mars.

På isen har det varit en säsong med blandade resultat för Vegas stjärnspelare. Jack Eichel, som tog OS-guld med USA i Milano, noterades för 27 mål och 61 assist – totalt 88 poäng – efter onsdagens match, vilket var bäst i laget. Nyförvärvet Mitch Marner stod för 23 mål och 56 assist, totalt 79 poäng, näst bäst i laget.

Vegas Golden Knights möter Utah Mammoth i Stanley Cup-slutspelet

Med en svajig grundserie bakom sig riktar Golden Knights nu fullt fokus mot slutspelet. Där hoppas laget på bättre målvaktsspel, då Akira Schmid, Adin Hill och Carter Hart alla har räddningsprocent under 90,0.

Stanley Cup-slutspelet inleds den 18 april, där Vegas ställs mot Utah Mammoth i den första rundan. Det blir första gången de unga organisationerna möts i slutspelet.

Vegas Golden Knights har tagit sig till slutspel under alla säsonger utom en sedan inträdet i NHL 2017/18. Redan första säsongen nådde laget Stanley Cup-final, men föll då i fem matcher mot Washington Capitals. Vegas missade slutspelet 2021/22, men studsade tillbaka och besegrade Florida Panthers i fem matcher för att vinna Stanley Cup 2023.

Sedan dess har Golden Knights bara vunnit en slutspelsrunda – när de slog Minnesota Wild i sex matcher i fjol.

Utah Mammoth, med svenske centern Kevin Stenlund i laget, har faktiskt fler vinster under ordinarie tid (42) än Vegas den här säsongen, och hade kunnat utmana om förstaplatsen i Pacific Division om de spelat där. Mammoth gör nu sitt allra första slutspel efter att ha missat det under klubbens debutsäsong i fjol.

De två lagen har mötts tre gånger den här säsongen, där Vegas har ett övertag med 2–1 i matcher. Utah vann det senaste mötet med 3–0 den 19 mars, men totalt sett har Vegas gjort fler mål (9–6). Historiskt har Vegas ett 4–2-facit mot Utah, men Mammoth har hållit nollan i båda sina segrar mot Golden Knights de två senaste säsongerna.