Vegas Golden Knights tvingas klara sig utan Brayden McNabb i match sex mot Anaheim Ducks. Den rutinerade backen stängs av efter tacklingen som skickade Ryan Poehling av isen i stor smärta.

Brayden McNabb stängs av en match för sin interference på Ryan Poehling i den femte matchen mellan Vegas och Anaheim. Foto: AP Photo/Candice Ward

Det blir konsekvenser för Vegas-backen Brayden McNabb. Under onsdagen meddelade NHL:s disciplinnämnd att Vegas Golden Knights-försvararen stängs av i en match för interference på Ryan Poehling i mötet med Anaheim Ducks.

Incidenten inträffade strax före halva den första perioden i den femte matchen av Pacific Division-finalen natten till onsdag. När Ducks försökte spela sig ur egen zon fullföljde McNabb en tackling på Poehling längs sargen. Själva tacklingen såg inte ut att vara den största faran – i stället var det hur Poehlings bakhuvud slog in i plexiglaset som skapade oro.

Poehling blev liggande omtöcknad på isen och behövde hjälp av både lagkamrater och medicinsk personal för att ta sig av isen. Efter videogranskning dömdes McNabb till ett matchstraff samt fem minuters utvisning för interference.

Brayden McNabb has been assessed a 5-minute major and a game misconduct for this hit on Ryan Poehling



Brayden McNabb har aldrig tidigare blivit avstängd

Anaheim utnyttjade det efterföljande powerplay-spelet när Beckett Sennecke gjorde sitt femte mål i slutspelet. Men Vegas fick sista ordet. Pavel Dorofejev avgjorde i förlängningen och säkrade en 3–2-seger som gav Golden Knights matchboll i serien och chansen att nå Western Conference-finalen.

Trots sitt fysiska spel har McNabb annars haft ett relativt rent disciplinärt register under NHL-karriären. Den 196 centimeter långe backen har aldrig tidigare blivit avstängd. Sedan han valdes av Vegas i expansionsdraften 2017 har han bara passerat 50 utvisningsminuter under en säsong – 2022/23, då klubben också vann sin första Stanley Cup-titel.

På elva slutspelsmatcher den här våren har McNabb stått för ett mål och två assist.

Match sex mellan Vegas och Anaheim spelas natten till fredag svensk tid i Anaheim. Det är osannolikt att Ryan Poehling kommer till spel i den matchen.