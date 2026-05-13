Avgör – med volleymål

Pavel Dorofejev frälste Vegas Golden Knights på övertiden. Med ett drömmål avgjorde ryssen match fem mot Anaheim Ducks.

Pavel Dorofejev frälste Vegas med ett drömmål i sudden death.

Foto: Bildbyrån.

Vegas är nu en match från en konferensfinal. I match fem kopplade de greppet om serien mot Anaheim och leder nu matchserien med 3-2. I den här matchen fick de tuffast tänkbara start när Brayden McNabb tog ett matchstraff redan efter nio minuter.

Becket Sennecke gjorde också 1-0 till gästerna i det efterföljande powerplay-spelet.

Pavel Dorofejev kvitterade däremot till 1-1 innan den första perioden var över. Efter en mållös andraperiod klev Tomas Hertl fram och gav Vegas ledningen i inledningen av den tredje perioden. De såg då ut att gå mot seger men Olen Zellweger kvitterade med bara tre minuter kvar av ordinarie tid.

Pavel Dorofejev frälste Vegas

Ducks tvingade då fram en förlängning. Där stod mycket på spel, segraren skulle nämligen gå ifrån med en 3-2-ledning i matcher och en chans att avgöra serien natten till fredag.

Då var det Dorofejev som klev fram igen. På den bortre stolpen lämnades han ensam och pucken kom dit i luften. Då slog han till med ett volley-mål där han med en kalasträff skickade upp pucken stenhårt i nättaket. Med två mål i kväll står 25-åringen nu noterad för sju mål på elva matcher i slutspelet.

Noterbart är också att han klev av skadad tidigare i matchen efter att ha blockerat ett skott.