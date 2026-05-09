Hattrickhjältens hyllning: ”Han är enastående”

Toronto-fansen ser bittert på när Mitch Marner dominerar i slutspelet. Inatt, efter ett hattrick, valde Vegas-stjärnan dock att hylla en viss William Karlsson.

– Jag hörde så mycket bra om honom innan jag kom hit och nu förstår jag varför, säger han efter nattens 6–2-vinst som ger 2–1 i serien mot Anaheim.

Mitch Marner hyllar William Karlsson efter sin dominanta insats i Vegas seger. Foto: Bildbyrån (montage).

Över nio säsonger och 70 slutspelsmatcher med Toronto Maple Leafs stod Mitch Marner för 13 mål. Inatt, när Vegas 6–2-vann för att kliva ifrån till 2–1 i serien mot Anaheim Ducks, kom hans fjärde, femte och sjätte i årets slutspel.

Det blev också ett äkta hattrick, med tre obesvarade mål. 3–0, 4–0 och 5–0. Det enda som ändrades från det första var målvakten i buren.

– Jag vet inte, svarar han när han får frågor om Toronto-pressen som nu saknas påverkar.

– Jag går alltid ut och försöker göra mitt bästa och så har det alltid varit. Nu råkar puckarna gå in och det är förstås kul, men jag har också hjälp av duktiga medspelare.

Marner hyllar William Karlsson: ”Han är enastående”

William Karlsson, som nyligen gjort comeback efter 177 dagar, spelade fram till hattrickmålet. Efteråt fick han också ta emot hyllningar från Mitch Marner.

– Han är enastående. Jag hörde så mycket bra om honom innan jag kom hit och nu förstår jag varför, det är en ren fröjd att spela med ”Karl”, säger Marner till media och fortsätter.

– Han gör så mycket bra hela tiden, både defensivt och offensivt, är så skicklig med klubban och hjälper till att sakta ner motståndarna i mittzonen. Det betyder väldigt mycket för oss att han kommit tillbaka.

Marner hade även spelat fram till 2–0 i mötet och klev därmed av fyra poäng. Leo Carlsson, på andra sidan, stod för en assist. Detta när Anaheim fick in 1–5 och 2–5 i den tredje perioden. Brett Howden stängde det hela med 6–2 i tom bur.

