Vändningen: Storstjärnan kan återvända till isen

Storstjärnan Alex Pietrangelo, 35, led av skadeproblem förra säsongen.



Efter säsongens slut var tongångarna mörka – skadeprognosen såg ut att kunna stoppa hela karriären.



Nu öppnar han själv dörren på slänt inför en eventuell hockeyframtid.

Alex Pietrangelo. Foto: Bildbyrån

Alex Pietrangelo är en av Vegas Golden Knights stora stjärnor och en riktig veteran i NHL. OS-guldmedaljören med Kanada har även vunnit Stanley Cup med både Vegas Golden Knights och St. Louis Blues. Den kanadensiske backen har varit kapten eller assisterande kapten senaste tolv säsongerna.

Men efter säsongsslutet i våras var tongångarna tunga kring stjärnans framtid. Skadeproblemen skulle kunna sätta stopp för fortsatt spel. Trots att han har två år kvar på sitt lukrativa kontrakt.

”Det är osannolikt att han spelar igen”, sade Vegas Golden Knights GM Kelly McCrimmon då enligt Daily Faceoff.

Nu har tongångarna vänt – bara sisådär några månader senare.

”Jag känner mig mycket bättre”

I en intervju berättar Pietrangelo själv att han ser mycket ljusare på livet och att det har gått bra med rehaben.

– Jag kommer fortsätta att ta det dag för dag i min process och se var det tar vägen. Det är viktigt för mig att vara omkring laget och jag älskar att vara i ett omklädningsrum, säger han och fortsätter.

– Rehaben har gjort mycket med mig, det har gjort en stor skillnad och jag känner mig mycket bättre.

Har dialog med läkarna om framtiden

Han är inte redo för att släppa hockeyn helt och kan inte utesluta att det blir spel under säsongen som kommer.

– Jag får prata med läkarna för att se om det finns en utgång som är garanterad. Jag har pratat med några och just nu är rehabprocessen som jag vill ha den.

Alex Pietrangelo tvingades tacka nej till spel i 4 Nations i vintras, för att vila sig i form för att kunna spela slutspelshockey med Vegas.