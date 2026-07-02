Marcus Pettersson fortsätter sin karriär i New York Rangers.

Foto: James Guillory-Imagn Images / USA TODAY Sports

Marcus Pettersson kom till Vancouver Canucks via en trejd under säsongen 24/25. Därefter har svensken varit en av lagets toppbackar. Även om resultaten har varit tunga har svensken bidragit med stabilitet och lugn. Han kom till klubben efter drygt sju säsonger i Pittsburgh Penguins, där han var en uppskattad figur.

Nu får han byta klubb ännu en gång.

Under onsdagen öppnade free agency i NHL. Nu har han också blivit trejdad bort från Vancouver. Till nästa säsong tillhör han nu New York Rangers. 30-åringen valde att stryka sin no movement-klausul för att få till affären.

I utbyte får Vancouver ett val i första rundan av NHL-draften 2030. Det är däremot topp tio-skyddat.

Marcus Pettersson har tidigare även spelat för Anaheim Ducks i NHL. Nu är västerbottningen klar för sin fjärde NHL-klubb i karriären. Det nuvarande kontraktet, som Rangers tar över, sträcker sig till 2031 och har en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar.