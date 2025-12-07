Tom Willander har gjort sitt första mål i NHL. Den tidigare JVM-spelaren var en av två unga svenska backar som klev fram när Vancouver Canucks fick ett efterlängtat trendbrott.

– Det var fantastiskt. En stor personlig milstolpe, säger 20-åringen till media efter nattens 4–2-seger mot Minnesota Wild.

Tom Willander med pucken från sitt första NHL-mål. Foto: X (@Canucks).

Se Willanders mål i videospelaren ovan.

En dryg månad har gått sedan Tom Willander gjorde sin NHL-debut för Vancouver Canucks. Nu har stockholmskillen även presenterat sig på riktigt.

När Vancouver Canucks till slut säkrade en seger, i nattens möte med Minnesota Wild, var 20-åringen en av två unga svenska backar som hittade nätet och blev hjältar. Lite extra speciellt var det dock för just Willander, som aldrig tidigare gjort mål i NHL.

– (Linus) Karlsson gjorde det bra genom att lugna ner det, jag stannade en sekund och försökte bara få iväg skottet så fort jag kunde, säger han till media om 1–1-målet i 4–2-segern.

– Det var fantastiskt. En stor personlig milstolpe, men även att chippa in för laget och säkra segern, fortsätter han.

Elias Pettersson (backen), som hoppade på Willander direkt efter målet, stod sedan för 2–1 innan Aatu Räty satte både 3–1 och 4–1.

– Det var kul, och sen får han sitt mål direkt efteråt. Jag kunde inte tro det, säger Willander om Pettersson.

Tar redan betalt i NHL: ”Ser det inte på det sättet”

Tom Willander lämnade Sverige och Rögle redan 2023 för att samla på sig erfarenhet från college-ligan NCAA. Nu har han redan kommit upp på åtta poäng i NHL (1+7), över sina första 19 matcher i ligan – allt inom en dryg månads tid.

– Inte riktigt. Jag ser det inte på det sättet, säger han till media om utdelningen.

– Jag försöker spela ett komplett spel och sen är jag omringad av massor av bra spelare som gör det lättare för mig också.

Backen, som spelat två raka JMV, fortsätter om omställningen från college.

– Det är väldigt kul. Det är mycket matcher så det är definitivt ansträngande, men det känns bra. Det är definitivt annorlunda när man kommer från college. Man måste vara påkopplad runt rinken, hålla koll på hur mycket man sover och sånt. På college kunde man ibland träna mycket mer utan konsekvens, här får man hålla sig själv tillbaka lite.