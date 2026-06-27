Välkomnades av superstjärnan - direkt efter valet: "En grym kille"

Malte Gustafsson välkomnades av Matthew Schaefer.

Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / USA Today Sports

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ur en blågul synvinkel var det en minst sagt häftig start på NHL-draften. Hela fyra svenskar valdes bland de första 13 valen. Där Malte Gustafsson blev den första blågula backen att tingas.

Han plockades av New York Islanders och blev faktiskt även den 100:e svenska spelaren att gå i en första runda av draften. På plats i arenan var också lagets absolut största stjärna.

Nämligen Matthew Schaefer.

Draftettan från förra året som klev rakt in i NHL och dominerade. Han vann på köpet även Calder Trophy som går till ligans bästa rookie. Direkt efter valet gick han också fram till svensken och hälsade.

– Nu har jag pratat med honom. Skitkul, det är en grym kille och en grym spelare. Vad han har gjort i år är helt otroligt.

Vad sa han till dig?

– Han sa välkommen, njut och ha kul.

Fyra svenskar topp 13

På samma gång hamnar även Malte Gustafsson i en av USA:s häftigaste städer. New York är ökänd och Islanders fansen är även passionerade.

–Jag vet inte jättemycket om staden egentligen, men det ska bli kul att se vad som händer.

Som sagt var det även tre andra svenskar som gick topp 13. Där lagkamraten från U18-VM, Alexander Command gick precis innan till New Jersey Devils.

– Det är skitkul. Jag känner dem bra och jag är jätteglad för deras skull. Jag träffade Command här utanför så det är skitkul, avslutar Gustafsson.