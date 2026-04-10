Säkrar sin första slutspelsplats – sedan flytten

Slutspelshockey är på väg till Utah. Efter en stark säsong har Utah Mammoth säkrat en slutspelsplats – redan under sin andra säsong efter flytten från Arizona.

Karel Vejmelka och Sean Durzi kan fira att Utah Mammoth är klart för sitt första Stanley Cup-slutspel. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Efter en 4–1-seger mot Nashville Predators under torsdagen, i kombination med att San Jose Sharks förlorade mot Anaheim Ducks, har Utah Mammoth säkrat en plats i Stanley Cup-slutspelet – redan under sin andra säsong sedan flytten från Arizona.

Mycket talar för att Mammoth kommer att sluta på den första wildcard-platsen i Western Conference, vilket innebär att laget ställs mot vinnaren av Pacific Division i första rundan. Divisionen är fortfarande oviss, så Utah får invänta besked om motståndet blir Edmonton Oilers, Vegas Golden Knights eller Anaheim Ducks.

Utah har varit en av säsongens stora överraskningar, lett av den egenfostrade stjärnforwarden Clayton Keller, som nu gör sin nionde hela säsong i organisationen – med rötter från tiden som Arizona Coyotes. Keller toppar lagets interna poängliga med 80 poäng på 77 matcher, samtidigt som Nick Schmaltz och Dylan Guenther haft sina bästa säsonger i karriären och gett laget en stark offensiv spets. I laget finns en svensk i form av tidigare Stanley Cup-mästaren Kevin Stenlund, som är inne på sin andra säsong med klubben – och sista på kontraktet.

Första slutspelet för organisationen sedan 2020

Även på målvaktssidan har Utah fått ett enormt bidrag från Karel Vejmelka. Den 29-årige tjecken leder NHL med 60 spelade matcher och har noterats för ett facit på 36–19–3, med 89,6 i räddningsprocent och ett snitt på 2,75 insläppta mål per match. Totalt sett rankas Mammoth som sjätte bästa lag i ligan defensivt med 2,90 insläppta mål per match.

En stor del av framgången tillskrivs huvudtränaren Andre Tourigny, som tog över laget inför säsongen 2021/22 och successivt förbättrat resultaten – trots en turbulent tid under de sista åren i Arizona.

Detta blir den första slutspelsplatsen för Mammoth/Coyotes-organisationen sedan 2020.

Utah avslutar nu en tre matcher lång hemmavistelse mot Carolina Hurricanes på lördag, innan grundserien rundas av med en bortamatch mot Calgary Flames på söndag.