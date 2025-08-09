NHL-klubben i juridisk tvist

Utah Hockey Club blev Utah Mammoth för tre månader sedan.

Nu har NHL-klubben hamnat i en juridisk tvist på grund av lagnamnet, rapporterar AP.

Utah Hockey Club har blivit Utah Mammoth.

Foto: Peter Creveling/Imagn Images/Bildbyrån

Inte långt efter att Utah meddelat att deras nya lagnamn skulle bli ”Mammoth” skickade det Oregon-baserade företaget Mammoth Hockey ett ”cease-and-desist”-brev, ett slags varningsbrev när det kommer till exempelvis piratkopiering eller varumärkesintrång, till NHL-klubben, rapporterar AP.

Detta då företaget, som tillverkar hockeytrunkar, hävdade att Utah Mammoth och Mammoth Hockey kunde förväxlas, då båda också använder mammutformer i sina logotyper och är kopplade till orden ”Mammoth” och ”hockey”.

Svaret: En stämningsansökan

Utah Mammoth har svarat på detta genom att lämna in en stämningsansökan mot företaget för att lösa varumärkestvisten.

– Utah Mammoth och NHL anser sig ha rätt att använda sig av namnet Utah Mammoth enligt både federal och delstatlig lag och anser att vårt användande inte på något sätt skadar svaranden eller deras verksamhet. Vi har vidtagit denna åtgärd först efter noggrant övervägande baserat på svarandens ståndpunkt, säger en företrädare för Utahs ägargrupp Smith Entertainment Group i ett uttalande enligt AP.

Utah offentliggjorde sitt nya lagnamn för tre månader sedan efter att ha spelat under lagnamnet Utah Hockey Club under sin första säsong i ligan.