Uppvisningen i natt: ”Det är fantastiskt”

Logan Cooley stod för en riktig uppvisning i nattens möte med Vegas Golden Knights.

Utah-forwarden stod för fem poäng, varav fyra mål, i 5–1-segern.

– Det är fantastsiskt, säger Cooley till NHL.com.

Logan Cooley (vänster) sköt fyra mål i Utahs storseger mot Vegas.

21-årige Logan Cooley hade i natt en match han förmodligen sent kommer att glömma.

Den amerikanske Utah Mammoth-forwarden slog till med fyra mål och var inblandad i samtliga fem mål när Utah körde över Vegas med 5–1 på hemmais.

– Det är fantastiskt. Varje gång man gör något sådant är det speciellt. Bara att se hur glada grabbarna var för min skull också… Man får en häftig känsla när man har lagkamraternas stöd. Jag tycker generellt att vi är en så tajt grupp. Killarna bryr sig verkligen om varandra och vill att alla i laget ska lyckas, säger Cooley till NHL.com.

Fjärde NHL-spelaren genom tiderna att lyckas

Cooley blev den första spelaren i Mammoths tvååriga historia att noteras för fyra mål i en och samma match. Han blev även den blott fjärde spelaren i NHL:s historia att som 21-åring eller yngre stå för två äkta hattricks under en och samma säsong.

Tidigare har bara Wayne Gretzky, Patrik Laine och Filip Forsberg lyckats med bedriften, enligt NHL PR.

– Han krånglade inte till sitt spel. Det var fart, enkelt, han skapade yta bakom sig och när han gör det är det något speciellt, säger tränaren Andre Tourigny.

Sjätte raka förlusten för Lindbom

21-åringen inledde sitt målskytte via sitt 2–0-mål i den första perioden, innan han i den tredje perioden stod för tre raka mål – varav två i tom kasse. Totalt har Cooley producerat 21 poäng (13+8) på 23 matcher för Utah den här säsongen.

I Vegas fick svenske rookiemålvakten Carl Lindbom ånyo chansen mellan Golden Knights stolpar. Svensken stoppade 22 av 25 skott och inkasserade sin sjätte raka förlust, vilket innebär att 22-åringen alltjämt väntar på sin första seger i NHL. Lindbom står noterad för en räddnigsprocent på 87,2 samt ett snitt på 3,16 insläppta mål per match under sin debutsäsong i NHL.

Utah Mammoth – Vegas Golden Knights 5–1

Utah: Logan Cooley 4 (13), Dylan Guenther (9).

Vegas: Ivan Barbatjov (8).



