Logan Cooley fixade segern för Utah Mammoth i matchen mot Vegas

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Utah Mammoths Logan Cooley i matchen mellan Utah Mammoth och Vegas i NHL. Logan Cooley stod för hela fyra mål i matchen som Utah Mammoth vann på hemmaplan med 5–1 (2–0, 0–1, 3–0).

Utah Mammoth tog ledningen efter 14 minuters spel genom Dylan Guenther assisterad av Logan Cooley och Nate Schmidt.

Laget gjorde 2–0 efter 16.12 när Logan Cooley slog till efter pass från Dylan Guenther och Nate Schmidt.

Efter 5.25 i andra perioden nätade Ivan Barbasjev framspelad av Jack Eichel och Braeden Bowman och reducerade åt Vegas.

Även i tredje perioden var Utah Mammoth starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom tre mål av Logan Cooley och avgjorde matchen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Utah Mammoth med 13–13 och Vegas med 13–15 i målskillnad.

Vegas nya tabellposition är fjärde plats i Pacific division medan Utah Mammoth är på fjärde plats i Central division.

När lagen möttes senast vann Vegas Golden Knights med 4–1.

I nästa match, torsdag 27 november möter Utah Mammoth Montreal hemma i Vivint Arena 03.30 medan Vegas spelar hemma mot Ottawa 04.00.

Utah Mammoth–Vegas 5–1 (2–0, 0–1, 3–0)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (14.51) Dylan Guenther (Logan Cooley, Nate Schmidt), 2–0 (16.12) Logan Cooley (Dylan Guenther, Nate Schmidt).

Andra perioden: 2–1 (25.25) Ivan Barbasjev (Jack Eichel, Braeden Bowman).

Tredje perioden: 3–1 (44.19) Logan Cooley, 4–1 (55.41) Logan Cooley (Ian Cole), 5–1 (57.50) Logan Cooley.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-2-1

Vegas: 2-2-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Montreal Canadiens, hemma, 27 november

Vegas: Ottawa Senators, hemma, 27 november