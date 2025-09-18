Uppgifter: World Cup-matcher kan spelas i Sverige

Värdskapet för World Cup 2028 ligger ute för budgivning.

Enligt Expressen har Stockholm, Göteborg och Malmö fått förfrågan kring intresse att arrangera matcher.

Blir det någon World Cup-match i Stockholm 2028?

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

I veckan meddelade NHL att man gått vidare i nästa fas inför World Cup-turneringen 2028, där man nu inlett processen med att välja värdstäder för matcherna i stjärnturneringen. I pressmeddelandet som gick ut meddelade NHL att 25 städer i Nordamerika och Europa hoppas få chansen att stå som värd för matcher i turneringen – och där uppger nu Expressen att tre svenska städer finns med.

Enligt tidningen ska Stockholm, Göteborg och Malmö ha fått en förfrågan kring sitt intresse för att arrangera matcher i stjärnturneringen som planeras spelas i februari 2028.

Träffas i Zürich nästa vecka

NHL kommer nästa vecka att genomföra workshops i Zürich för att informera de intresserade värdstäderna om sin vision för mästerskapet samt vilka krav som kommer att ställas.

World Cup 2028 blir den fjärde upplagan av turneringen, som tidigare spelats 1996, 2004 och 2016. Vilka åtta landslag som kommer att delta är ännu inte klart, men till skillnad från den senaste turneringen 2016 kommer turneringen bara att innehålla rena landslag. Efter 2028 vill NHL utveckla ett slags kvalspel för landslag för att kunna ta sig till framtida World Cup-turneringar, men till turneringen 2028 kommer de deltagande landslagen att bjudas in till turneringen.