Uppgifter: Vill dumpa Burakovsky

Andre Burakovsky kan lämna Ottawa redan nu.

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André Burakovsky inledning i Ottawa Senators har inte blivit vad han själv eller Ottawa hade önskat. På de åtta matcherna den svenske forwarden spelat är han fortfarande poänglös. Han har dessutom petats av huvudtränare Travis Green under inledningen av säsongen.

I matchen mot Los Angeles Kings för två veckor sedan klev Burakovsky av skadad och prognosen sa då att han skulle bli borta i upp till fyra veckor. Han var således inte med i nattens 4-1-seger över Pittsburgh Penguins

Ottawa kan dumpa Burakovsky

Nu rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman att Ottawa vill göra sig av med svensken. Ottawas plan är att förstärka truppen under säsongen, och om Burakovsky är den del av en möjlig större trejd, eller om man väljer att göra sig av med honom för att frigöra utrymme återstår att se, enligt Freidman.

Burakovsky ska inte heller själv vara nöjd med situationen i Ottawa enligt uppgifterna.

Burakovsky valdes som nummer 23 av Washington Capitals i NHL-draften 2013. Han tillbringade sina första fem NHL-säsonger i Washington innan han trejdades till Colorado Avalanche 2019, i utbyte mot forwarden Scott Kosmachuk och ett val i tredje rundan.

Det var i Colorado som Burakovsky hade sina mest produktiva år i NHL – och där han vann sin andra Stanley Cup 2022 efter att ha blivit mästare med Washington 2018. Under säsongen 2021/22 noterades han för 22 mål och 39 assist på 80 matcher, vilket gav honom personbästa 61 poäng. Förra säsongen noterades han för 33 poäng på 75 matcher för Chicago Blackhawks.